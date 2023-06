Novo empreendimento da MRV na Zona Norte de Porto Alegre gera 150 vagas de trabalho

A MRV está lançando o 38º empreendimento em Porto Alegre e o 83º no Rio Grande do Sul, o Porto São Miguel. Serão 480 apartamentos com valores a partir de R$ 199 mil e possibilidade de financiamento pelo Minha Casa, Minha Vida. A construção deve gerar cerca de 150 novas vagas de emprego na cidade e as obras devem começar ainda neste ano.

O empreendimento fica situado na Rua Reverendo Olavo Nunes, 350, no bairro Parque Santa Fé. O residencial possui infraestrutura de clube, proporcionando aos moradores opções completas de lazer, como piscina, salão de festas, espaço gourmet e playground para as crianças. O local conta também com um pet place, pomar, redário e bicicletário.

Os clientes poderão escolher entre apartamentos de 38m² a 59m², com 1 (adaptados para pessoas com deficiência) ou 2 dormitórios, unidades no estilo garden ou com sacada e churrasqueira. O condomínio ainda oferece a opção de garagem, com 220 vagas disponíveis no total.

A partir de julho, a MRV inaugura um novo ponto de vendas em Porto Alegre, na Av. Protásio Alves. O local está sendo projetado cuidadosamente para refletir a excelência dos produtos da MRV e deve servir de vitrine aos empreendimentos da marca, cada vez mais alinhados com as exigências de qualidade e sustentabilidade dos consumidores.

A ideia é oferecer aos clientes experiências interativas com Oculus Quest, um dispositivo tecnológico de realidade virtual, além de um apartamento decorado.