Rede SIM começa venda venda digital de produtos no RS

Empresas instaladas no Rio Grande do Sul passam a ter, a partir desta terça (6), um novo canal de compras de produtos automotivos, com o início da operação do SIM Digital, portal e aplicativo das Empresas SIM que possibilita a aquisição de lubrificantes, filtros e acessórios. O marketplace chega ao estado aproximadamente dois meses depois do início do serviço em São Paulo.

O principal produto é o lubrificante Petronas - as Empresas SIM são representantes exclusivas do produto no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Entre os segmentos de clientes atendidos no digital estão agricultura, transportes, grupos geradores de energia, construção civil, embarcações marítimas, indústria, oficinas mecânicas, postos de gasolina, atacarejos, centros automotivos, autopeças e motopeças.

Inicialmente, o foco do serviço será nos negócios B2B, ou seja, na venda para empresas. É parte da estratégia do grupo, que entrou fortemente nesse segmento desde a criação da SIM Distribuidora de Combustíveis em 2019. No entanto, existe o planejamento para que as operações também cheguem ao consumidor final no futuro.

“O mercado digital é encarado pelas Empresas SIM como oportunidade de oferecer uma solução mais completa ao consumidor, que encontra praticidade a agilidade para compor e repor o estoque. As compras no SIM Digital podem ser feitas a qualquer hora, a aprovação do crédito é rápida e a entrega é expressa”, explica Neco Argenta, presidente do grupo.

Os vendedores que já atendem os clientes interessados na SIM Lubrificantes terão um reforço com o SIM Digital. Eles continuarão fazendo os atendimentos, garantindo a consultoria sobre os produtos mais adequados aos consumidores. “Por ser o Rio Grande do Sul a casa das Empresas SIM, a expectativa é grande. Acreditamos em uma velocidade da transformação digital ainda maior que em São Paulo e também em mais vendas adicionais, vez que a base de clientes, atuais e potenciais, é maior no Rio Grande do Sul”, assinala Luiz Henrique Abrantes Escobar, diretor da SIM Digital, CEO da Venddor e executivo responsável pelo desenvolvimento e implementação do novo negócio.

Em São Paulo, o SIM Digital foi lançado em 21 de março. Desde então, dois mil clientes já utilizaram a solução. Abril concentrou 50% das vendas totais e a expectativa é positiva para maio, já que o mês ampliou em 80% a comercialização em relação ao anterior.