Indústria tem recuo de 0,6% em abril, apura IBGE

Agência Estado

A indústria brasileira começou o segundo trimestre do ano no vermelho. A produção recuou 0,6% em abril ante março, eliminando parte do avanço de 1,0% registrado no mês anterior, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).A perda de abril foi duas vezes maior do que o previsto por analistas consultados pelo Estadão/Broadcast, que estimavam uma redução mediana de 0,3%."A queda da indústria já era esperada, mas ela veio maior que a projetada, reforçando a visão de que a indústria segue como o elo fraco da atividade econômica e que terá um desempenho fraco no ano", opinou João Savignon, chefe de pesquisa macroeconômica da gestora de recursos Kínitro Capital.Na passagem de março para abril, houve redução em 16 dos 25 ramos industriais pesquisados. O resultado diferente do perfil negativo exibido pelo setor industrial nas perdas registradas em janeiro (-0,3%) e fevereiro (-0,2%), quando a queda na produção ficou mais concentrada, havia predomínio de atividades em campo positivo.