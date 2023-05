RS ganha cerca de 11 mil empregos em abril

Em abril deste ano, o Rio Grande do Sul registrou a criação de 11.486 empregos formais, resultado de um total de 529.209 admissões e 474.250 desligamentos. O desempenho é levemente inferior ao registrado no mês anterior, em março, quando o saldo positivo no Estado foi de 12.169. Nos últimos 12 meses, o índice também é positivo para os gaúchos, com 90,7 mil empregos formais gerados. No acumulado do ano, são 54,9 mil empregos criados no Rio Grade do Sul. Os dados estão presentes no balanço mais recente do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira (31)O setor de serviços foi o principal responsável por puxar as novas vagas no Estado em abril, apresentando um saldo positivo de 6.658, seguido pelo comércio (3.219) e indústria geral (2.620). Do lado negativo, aparece o segmento da Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, com 1.576 desligamentos a mais do que admissões no mês. Na comparação com outros estados do Sul do País, o Rio Grande do Sul foi o que obteve o melhor desempenho em abril, na frente de Paraná (9.429) e Santa Catarina, com 7.012 admissões no período.