Nova diretoria do IEE para a gestão 2023/2024 é empossada

A diretoria do Instituto de Estudos Empresariais (IEE) para a gestão 2023/2024, eleita na semana passada, foi empossada na segunda-feira, em evento no Leopoldina Juvenil. A empresária Fernanda Estivallet Ritter assumiu a presidência do IEE, com a engenheira Paola Coser Magnani como vice. A nova diretoria substituiu a gestão liderada por Victoria Jardim ao longo do período de 2022 a 2023.O Instituto tem como objetivo a formação de novas lideranças, com base nos princípios da liberdade, da responsabilidade individual, do respeito à propriedade privada e do Estado de Direito. A entidade realiza também o Fórum da Liberdade, reconhecido pela revista Forbes como o maior espaço de debates políticos, econômicos e sociais da América Latina. Fernanda Estivallet Ritter tem 32 anos e é natural de Porto Alegre. Formada em Administração Hoteleira pela Castelli ESH, é empresária e membro da terceira geração do Ritter Hotéis, onde trabalha desde 2012. Iniciou na empresa como estagiária e hoje é responsável pela gestão geral da companhia, que tem 49 anos de existência. “Temos a missão de formar novas lideranças e empreendedores que se comprometam com um modelo de organização social e política para o Brasil baseado no ideal democrático de liberdades individuais, subordinadas ao Estado de Direito. Essa missão se torna ainda mais importante nos dias de hoje, em que são gestadas medidas que cerceiam a liberdade e questionam valores liberais e democráticos”, declarou.