IA é prioridade para a resiliência operacional, revela Accenture

Quase 73% das empresas estão priorizando a Inteligência Artificial (IA) sobre todos os outros investimentos digitais, com foco imediato em melhorar a resiliência operacional em um ambiente sem precedentes, de acordo com o estudo da Accenture Reinventing Enterprise Operations.

“Todos os CEOs estão sob pressão para digitalizar mais rapidamente, colocar mais resiliência nos negócios e encontrar novos caminhos para o crescimento”, comenta o diretor executivo da Accenture Operations, Yusuf Tayob. “Os investimentos certos em tecnologia, ao mesmo tempo em que promovem talentos, dados e processos, é o que impulsiona uma nova fronteira de desempenho”, analisa.

A pesquisa constatou que 90% dos líderes estão aplicando IA para lidar com aspectos de resiliência operacional, que incluem desde recursos orientados a dados, como finanças (89%) e cadeia de suprimentos (88%), a experimentações com IA generativa.

As descobertas avaliaram as organizações em seis medidas de maturidade operacional: IA, dados, processos, talento, colaboração e experiências dos stakeholders. Embora apenas 9% tenham alcançado maturidade em todas as frentes, essas empresas conquistaram margens operacionais 1,4 vezes mais altas do que suas parceiras. Ao mesmo tempo em que impulsionaram em 42% inovações mais rápidas, 34% em sustentabilidade, e 30% dos índices de satisfação mais elevados.

Com uma estratégia de talentos que reflete dados e maturidade digital, as empresas registraram produtividade quase três vezes maior ao priorizar o treinamento e as habilidades especializadas.

Isso foi ainda mais reproduzido por meio de investimentos feitos em novas formas de trabalho (citado por 94% dos respondentes) e por 90% (COO, CIO, CHRO) que planejam aumentar o talento especializado e técnico nos próximos três anos.

A Accenture entrevistou 1.700 executivos, dos quais 72% eram C-suite, em 12 países e 15 setores.