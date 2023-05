Empreendedor investe R$ 2 milhões em nova clínica de cirurgia plástica em Porto Alegre

Será inaugurada, em Porto Alegre, no sábado (27), a Clínica Dr. Fábio Zanella, com um investimento de mais de R$ 2 milhões. As chamadas cirurgias de contorno corporal estão entre as especialidades do médico. O empreendimento está localizado em uma cobertura da rua Carlos Trein Filho, nº 599 - Sala 1202, no bairro Auxiliadora.Para potencializar os resultados da cirurgia plástica e promover o ganho de massa, a clínica dispõe da tecnologia CM Slim, um estimulador muscular que utiliza a tecnologia HI-EMT (High Intensity Electromagnetic Muscle Trainer). Para quem busca rejuvenescimento facial, o médico realiza procedimentos cirúrgicos como o Lifting Facial e a Blefaroplastia, e também tratamentos cosmiátricos, como os Bioestimuladores para estímulo de colágeno, Preenchedores para sustentação da face e Toxina Botulínica para prevenir e amenizar linhas e rugas de expressão."A ideia da clínica é ter um espaço em que possamos atuar em todos os momentos em que a paciente esteja conosco. Dar suporte do início ao fim, levando cuidado, qualidade e agilidade em todas as fases. É muito mais que uma cirurgia, é o início de uma nova etapa que será muito especial na vida dessa pessoa, e fazemos questão de cuidar dos mínimos detalhes para que a experiência seja excelente, exatamente como ela merece", destaca Zanella. Além de atender em Porto Alegre, o profissional tem uma clínica de cirurgia plástica na cidade de Erechim.