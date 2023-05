Campus Party Brasil anuncia atrações

A Campus Party Brasil, experiência tecnológica em internet das coisas, blockchain, games, cultura maker, educação e empreendedorismo do mundo, acaba de anunciar as primeiras atrações da 15ª edição da Campus Party Brasil, organizada pela Gouvêa Experience. Entre as novidades apresentadas no evento realizado no Learning Village, destacam-se as palestras da filha do físico Stephen Hawking e autora de livros infantis, Lucy Hawking, a musicista americana Tanya O'Callaghan e do vocalista da banda Sepultura, Derrick Green. Além disso, foram anunciadas as competições Printer Chef e Campus Party Fashion Tech e outros programas e conteúdos que movimentarão o Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi, em São Paulo, entre 25 e 30 de julho.Durante o lançamento oficial foram confirmados os primeiros palestrantes internacionais. O grande destaque ficou para a participação de Lucy Hawking, filha do brilhante físico teórico, Stephen Hawking. Lucy é autora infantil e trabalha a ciência de forma divertida para os jovens leitores por meio do livro "George", que aborda questões de romance, aventura e fantasia baseados na ciência real. Outra palestrante que estará na CPBR15 é Tanya O'Callaghan, musicista, ativista e defensora de causas ambientais. Ela é adepta da saúde vegana, além de ser a criadora do lema " Changing plates, changes the world!". Tanya também é a produtora da série no YouTube "Highway to Health" e já excursionou, gravou e escreveu com lendas como Whitesnake, Bruce Dickinson (Iron Maiden), Steven Adler (Guns N' Roses), entre outros. Outro nome confirmado é Derrick Green, o vocalista da tradicional banda brasileira Sepultura, e o apresentador da série do YouTube "Highway to Health", que fala sobre meio ambiente, sustentabilidade e o futuro do nosso planeta."A Campus Party é um encontro inspirador de mentes inovadoras e apaixonadas por tecnologia. Em São Paulo, teremos cinco dias repletos de conhecimento e criatividade, que contarão com grandes palestrantes internacionais que irão compartilhar suas ideias e visões. Nossa cultura é unir pessoas de diferentes áreas, todas sedentas por expandir seus horizontes tecnológicos, visando conectar-se com o futuro e moldar o mundo digital do amanhã", afirma o CEO da Campus Party Brasil.A 15ª edição da Campus Party Brasil terá sua abertura marcada pela palestra de Maurício Cid, conhecido pelo site Não Salvo. Cid é um comunicador experiente no cenário digital, tendo iniciado sua trajetória durante a era do Orkut, onde criou mais de mil comunidades de grande destaque. Atualmente, ele é o responsável pelo canal "Cid Cidoso", que se encontra entre os 10 canais mais assistidos no Brasil.Entre os palestrantes nacionais confirmados, o destaque ficou para a empreendedora social, Cris Arcangeli, a streamer Carol Oliveira, a Twana, e os influenciadores Muca Muriçoca e o Gordox. Arcangeli é fundadora das empresas Phytoervas, Phyta, PH – Arcangeli, Éh Cosméticos e Beauty In. Já Twana está desde 2014 no cenário streaming, com a criação de conteúdos diários de entretenimento. Em 2020 foi uma das apresentadoras oficiais do Prêmio eSports Brasil e atualmente é embaixadora da Acer e da Logitech no Brasil e streamer da Twitch TV. Outros nomes são Muca Muriçoca e Gordox, os apresentadores do podcast Groselha Talk. Muca tem 9 milhões de inscritos em seu canal e já bateu 1 bilhão de visualizações. Já Gordox, é apresentador de televisão, streamer e narrador de games brasileiro. Ele se destaca pela capacidade de narração de diferentes jogos e gêneros, como Counter-Strike, League Of Legends e Crossfire. A CPBR15 também contará com Nyvi Estephan. Ela foi eleita a maior apresentadora de eSports da América Latina e a 3ª do mundo pelo mundo eSports Awards.