Expoentes do ecossistema de inovação destacam protagonismo na cobertura do JC

A cobertura jornalística dos temas de tecnologia, inovação e nova economia do Jornal do Comércio foi muito destacada pelos líderes do ecossistema gaúcho inovador que estiveram no evento dos 90 anos do Jornal do Comércio. Para o superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e um dos idealizadores do Pacto Alegre, Jorge Audy, o Jornal do Comércio, aos seus 90 anos, é um verdadeiro patrimônio do nosso Estado.

"O JC Possui uma qualificadíssima atuação na cobertura dos temas das áreas de tecnologia e inovação, assumindo um protagonismo importante. Vivemos um movimento de muita colaboração e quando vemos iniciativas como a Aliança para a Inovação de Porto Alegre e o Pacto Alegre, é muito importante perceber que a imprensa, e o Jornal do Comércio, mais do que fazer a cobertura jornalística, são atores deste processo", destaca ele, que também é membro do Grupo Tático do Pacto Alegre.

O CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério, disse que é um orgulho participar desta história e, já de olho no futuro, projetar o JC das próximas décadas. "Chegar aos 90 anos com uma lente tão contemporânea, fazendo uma cobertura expressiva de tantos projetos relacionados à inovação, tecnologia e nova economia mostra o quanto o empreendedorismo que o Jornal do Comércio representa e repercute está inserido no DNA do Estado", comentou.

Para o CEO do Sebrae-RS, André de Godoy, o JC é um dos canais mais importantes para a divulgação das iniciativas gaúchas que incentivam o desenvolvimento das tecnologias. "É um player importante deste ecossistema para divulgar as novas ideias, preparar as empresas e reter talentos".