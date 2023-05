JC anuncia novos projetos nos 90 anos

O Jornal do Comércio promoveu, nesta quinta-feira, data em que celebrou 90 anos e o Dia da Indústria, o Prêmio Destaques do Ano. A cerimônia, na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre, contou com um almoço que reuniu cerca de 500 personalidades empresariais e políticas, entre elas o atual governador do Estado, Eduardo Leite, e sete ex-governadores. A primeira edição do prêmio ocorreu há 36 anos.

A presença do público no encontro, para o presidente do JC, Mércio Tumelero, é o reconhecimento de um trabalho jornalístico que prioriza a informação de qualidade. "Nos enche de júbilo, ao mesmo tempo em que aumenta a responsabilidade e nos dá a certeza de que estamos no caminho certo", afirmou Tumelero.

O empresário ressaltou, ainda, que a relação de confiança que o Jornal do Comércio tem hoje com a comunidade empresarial está vinculada à independência e isenção com as quais trata as notícias. "Defendemos a democracia, a liberdade de imprensa e acreditamos na iniciativa privada e no empreendedorismo como forças indispensáveis ao desenvolvimento econômico e social do nosso País", expôs.

Durante o discurso, Mércio anunciou que Giovanni Tumelero, atual diretor de Operações, assumirá em breve a presidência do JC. Mércio passará a integrar o Conselho de Administração da empresa.

Gilberto Petry, presidente da Fiergs, anfitrião do evento, aproveitou para lembrar da fundadora do JC. "A dona Zaida Jarros nunca deixava de exaltar o trabalho realizado pelo jornal, do qual tinha muito orgulho. O carinho e respeito que sentia pelos jornalistas de sua equipe, e a admiração pelo seu esposo, Jenor Jarros, que, juntamente com ela, criou o Consultor do Comércio, em 1933", citou. "Eu leio jornal diariamente e nunca saio de casa sem ler. Gosto do papel", revelou.

Ao celebrar seus 90 anos, na sede da Fiergs, o Jornal do Comércio também anunciou novos projetos, como o Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, que fará um raio-x das cadeias produtivas nas diferentes regiões do Estado.

Também ocorreu a entrega do Prêmio Destaques do Ano do JC, que é uma homenagem para aqueles que se destacaram na contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul.

"Cada uma das histórias destacadas serve de exemplo, e, baseados nelas, mais gaúchos e gaúchas se sentirão motivados a contribuir com seu esforço para tornar esta terra o mais próxima possível da grandeza que sonhamos e merecemos", avalia o presidente do JC, Mércio Tumelero.