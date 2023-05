Setor de energia aponta a comunicação como essencial para o desenvolvimento da economia

Uma área considerada como fundamental para o crescimento de qualquer estado ou nação, o segmento de energia, também esteve representado em evento realizado nesta quinta-feira (25), na Fiergs, em Porto Alegre, em homenagem a nove décadas de existência do Jornal do Comércio. Para os empreendedores desse setor, a comunicação é vista como algo fundamental para apoiar o desenvolvimento econômico. O presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Guilherme Sari, é um dos agentes que atua no segmento energético e que reforça a relevância do Jornal do Comércio para os gaúchos. “São pautas muito importantes, principalmente na área de energia, que vamos falando há tanto tempo”, comenta Sari.Já o presidente da Be8 (empresa que opera no campo das energias renováveis e antigamente era chamada de BSBIOS), Erasmo Carlos Battistella, cita como pontos positivos do jornal a integridade e o trabalho que realiza com foco no Estado e na Região Sul do Brasil. “Todas as instituições que completam 90 anos merecem um respeito muito maior e sem sombra de dúvidas é o caso do Jornal do Comércio”, afirma Battistella.Pelo lado dos consumidores eletrointensivos, um dos setores que mais se destaca nessa questão é a cadeia do plástico. Também esse segmento teve representantes na comemoração desta quinta-feira. O presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do Rio Grande do Sul (Sinplast-RS), Gerson Haas, frisa a vinculação do Jornal do Comércio com a indústria gaúcha. “É o jornal que acompanha o crescimento do Estado há 90 anos e parabéns pela interatividade com o setor”, destaca o dirigente.Por parte do governo do Estado, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, considera este aniversário do jornal como um momento ímpar. “Eu sempre tenho dito que a ação da imprensa, quando é feita de forma transparente, séria e isenta, como o Jornal do Comércio tem trabalhado ao longo desses 90 anos, ela tem uma contribuição muito importante para o desenvolvimento”, conclui o secretário.