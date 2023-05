Agronegócio adota cautela em ano de dificuldades na economia

Os três anos com ocorrência de estiagem associados aos desdobramentos da guerra na Ucrânia e à crise social e econômica decorrente da pandemia de Covid-19 constroem um ambiente desafiador para o agronegócio gaúcho. O momento exige cautela, atenção e ajustes constantes para manter as contas no azul e atravessar a turbulência, mas sem tirar o foco dos objetivos.

É assim que funciona a rotina da Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial, de Não Me-Toque, no Norte gaúcho. Atravessando um ano difícil, com insumos em alta, preços das commodities em baixa, juros elevados, crédito restrito e instabilidade política, a cooperativa, que faturou R$ 5,8 bilhões em 2022, revê seu planejamento. Corte de custos desnecessários e adiamento de projetos estão vigendo, preventivamente, ainda que a empresa esteja forte, sólida e segura, diz o presidente, Nei César Mânica.

O dirigente, porém, valoriza cenários de dificuldades como oportunidades de investimentos e de geração de novas alternativas de renda para seus mais de 16 mil associados. Para isso, acredita na qualificação de pessoas e na força da informação.

“Toda mídia é importante, porque nos traz oportunidades, apresenta as dificuldades e a realidade. O Jornal do Comércio é muito importante porque traz informações econômicas com credibilidade e apresenta cases de soluções e caminhos para melhorarmos nos nossos negócios”, disse Mânica, sobre os 90 anos do JC.

Presente ao evento, o presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas (Simers), Claudio Bier, comemorou que as vendas do setor no primeiro trimestre do ano mantiveram o desempenho do período anterior. É que a estiagem castigou a safra de verão das lavouras gaúchas, mas não se espalhou por outras regiões brasileiras, onde a produção de grãos foi recorde em 2022.

“Tivemos uma supersafra nacional, impulsionada pela tecnologia embarcada nas máquinas que trabalham em novas fronteiras agrícolas. Embora o produtor gaúcho esteja com menos disponibilidade de recursos, o restante do País é comprador. E 65% das máquinas agrícolas são produzidas no Rio Grande do Sul”, analisou. O dirigente também exaltou a relação do agronegócio com o Jornal do Comércio. Segundo ele, o veículo faz uma cobertura eficiente do setor, porque conhece a importância do segmento para a economia do estado.