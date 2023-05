Dólar sobe com exterior por impasse de dívida nos EUA

O dólar passou a subir na manhã desta quinta-feira (25) se alinhando à valorização internacional, após abrir a sessão com viés de baixa na esteira da aprovação do projeto de lei complementar que institui o novo arcabouço fiscal no Brasil pela Câmara.



Os investidores reforçam posições cambiais defensivas estimulados pela cautela externa em meio a persistente impasse nas negociações para elevar o teto da dívida dos Estados Unidos. Os retornos dos Treasuries também avançam, antes da publicação da segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre, índice de gastos com consumo (PCE) e pedidos de auxílio-desemprego (todos às 9h30).



Os juros futuros adotam viés de baixa e testam mínimas com a desaceleração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) a 0,51% em maio, após ter subido 0,57% em abril, informou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou abaixo da mediana das projeções de 0,65%, com previsões que iam de 0,48% a 0,72%, segundo o Projeções Broadcast.



Com esse resultado de hoje, o IPCA-15 acumulou um aumento de 3,12% no ano. A taxa em 12 meses ficou em 4,07%. As projeções iam de avanço de 4,00% a 4,29%, com mediana de 4,21%.



As bancadas do PL, de Jair Bolsonaro, e do União Brasil, que têm três ministérios no governo Lula, até tentaram mudar um trecho que derrubaria a permissão para o Executivo abrir crédito adicional para elevar as despesas em caso de boa performance da receita em 2024, mas não tiveram êxito. Assim, o texto foi mantido da mesma forma que o apresentado e aprovado na terça-feira pela Câmara. A matéria agora chega ao Senado, onde o presidente, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tenta acelerar sua tramitação e votar o projeto em junho. .



Na agenda interna, o Tesouro faz leilão de LTN e NTN-F (11h). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) da cerimônia do Dia da Indústria, ao lado de ministros como o da Fazenda, Fernando Haddad (17h). Pela manhã, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ele anuncia em Brasília medidas para ampliar o acesso da população a carros novos (10h).



O presidente do BC, Roberto Campos Neto, fala no Global Emerging Markets Summit 2023, promovido pela Moody's, em pronunciamento gravado em 4 de maio (10h). E os líderes partidários do Senado decidem se o arcabouço passará por comissões ou se vai direto a plenário (9h).



Mais cedo, a confiança do consumidor subiu 1,4 ponto em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) ficou em 88,2 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 1,2 ponto, segunda alta consecutiva.



Às 9h18 desta quinta, o dólar à vista subia 0,31%, a R$ 4,9687. O dólar junho ganhava 0,14%, a R$ 4,9735.