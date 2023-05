Bolsas da Ásia fecham em baixa, de olho em impasse nos EUA, mas Tóquio sobe com Nvidia

Agências

As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta quinta-feira (25) majoritariamente em baixa, em meio ao persistente impasse nas negociações sobre o teto da dívida dos EUA.Liderando as perdas, o Hang Seng caiu 1,93% em Hong Kong, a 18.746,92 pontos, atingindo o menor nível do ano um dia antes de um feriado que manterá a bolsa local fechada, enquanto na China continental, o Xangai Composto recuou 0,11%, a 3.201,26 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 0,17%, a 2.006,13 pontos, e, em Seul, o Kospi registrou baixa de 0,50%, a 2.554,69 pontos, após o banco central sul-coreano deixar seu juro básico em 3,5% pela terceira vez seguida.Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho, com queda de 1,05% do S&P/ASX 200, a 7.138,20 pontos.A aversão a risco segue predominando diante das dificuldades do governo dos EUA de fechar um acordo com a oposição para elevar o teto de sua dívida antes de 1 de junho, quando a maior economia do mundo deverá falhar no pagamento de suas obrigações. Em função do impasse, a Fitch colocou nesta quarta-feira o rating AAA dos EUA em observação negativa.Houve, contudo, exceções positivas na Ásia nesta quinta. O japonês Nikkei subiu 0,39% em Tóquio, a 30.801,13 pontos, e o Taiex avançou 0,82% em Taiwan, a 16.292,00 pontos. Ambos os mercados foram impulsionados por ações ligadas a semicondutores, um dia após a Nvidia surpreender com projeções de vendas, à medida que a fabricante de chips americana avança no desenvolvimento de sistemas baseados em inteligência artificial (IA).