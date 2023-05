No SICC 2023, fabricantes garantem 30% da produção do segundo semestre

O Salão Internacional do Couro e do Calçado (SICC) mostrou um varejo nacional comprador, um mercado externo sedento e fabricantes satisfeitos, que superaram expectativas nos negócios. Segundo dados informados pela organização no último dia de evento, nesta quarta-feira (24), grandes e médios fabricantes garantiram 30% da produção do segundo semestre. Desde a última segunda-feira (22), lojistas de todo o Brasil e do exterior tiveram a oportunidade de conhecer os lançamentos que a indústria preparou para a primavera/verão 2023/2024.“É muita emoção, fazer essa feira que nós fazemos, trazer o mundo aqui para dentro, ver o número de expositores. Uma feira não é só para o grande ou para o pequeno, é para todos, e foi isso que fizemos aqui, balanceamos essa feira. Acho que aqui, por exemplo, o lojista pequeno tem a mesma oportunidade que o grande tem de ver novidades”, comemora Frederico Pletsch, diretor da Merkator Feiras e Eventos. A partir de agora, a promotora já começa a trabalhar na 31° edição que acontece em 2024.Jorge Bischoff, CEO do Bischoff Group, finalizou a participação no SICC celebrando um estande movimentado constantemente. “A feira está muito boa e extremante movimentada, o nosso estande esteve o tempo todo lotado. Estou muito contente com a feira, me parece uma das melhores edições que já participamos. Realmente pelo momento do mercado nós não esperávamos que tivesse esse ‘astral’ todo”, contou logo após mobilizar público do SICC com a palestra “A trajetória de uma marca com alma: 20 anos da grife Jorge Bischoff”.Para a presidente da Havaianas para Brasil e Latam, Ana Bógus, participar da SICC foi excelente. "Pudemos levar as novidades de Havaianas em diversas categorias e encontrar os nossos clientes atuais, além de iniciar um relacionamento com potenciais novos clientes desse setor que é tão relevante para Havaianas. Também foi um prazer contar a nossa trajetória, que iniciou com vendas nos mercadinhos de todo o Brasil e hoje é referência no mundo fashion e está presente em mais de 130 países", disse.A feira, que reuniu 350 expositores e cerca de 1.500 marcas de calçados femininos, masculinos, infantis, esportivos e acessórios, superou a expectativa de público aguardada nos três dias do evento alcançando mais de 13 mil visitantes.