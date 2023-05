Sicredi pretende abrir 40 novos pontos de atendimento no RS até o final do ano

O Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) completa 120 anos de existência com uma expansão significativa em todo o Brasil. Originário de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, o Sicredi, que hoje está presente em 26 Estados e no Distrito Federal, planeja estar presente em quase 96% dos municípios do RS até o final de 2023, adicionando 40 novos pontos de atendimento aos 650 já existentes.



Segundo a instituição, essa projeção baseia-se nos esforços da cooperativa, que alcançou marcos importantes no Estado e no País no ano passado. Entre eles, destaca-se o crescimento de 33% nos ativos e a adesão de 2,2 milhões de novos associados, crescimento de 10% em comparação com 2021. Para o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, os resultados são uma consequência da missão do Sicredi.

"Buscamos crescimento coletivo e sustentável, gerando impacto positivo nas localidades onde estamos presentes. Neste sentido, alinhado com um modelo mais humano e sempre adaptado às realidades locais, mantemos o compromisso de seguir promovendo o ciclo virtuoso do cooperativismo, isto é, reinvestindo os recursos nas próprias localidades em que eles são gerados, apoiando pessoas físicas e jurídicas, com destaque para os micro e pequenos empreendedores, e o agronegócio, que move a economia gaúcha", ponderou.

Em 2023, o Sicredi pretende ampliar a presença física nos municípios alcançando mais de 480 cidades. O presidente ressalta, no entanto, que a presença digital é uma estratégia essencial para a cooperativa. "O objetivo com a presença física e digital é estar cada vez mais presente e próximo das pessoas. Só assim é possível compreender as necessidades e as demandas locais, bem como fomentar a vocação das localidades. Isso fortalece o ciclo virtuoso do cooperativismo e permite que possamos oferecer soluções financeiras mais justas aos associados, fomentando a geração de emprego e renda", explicou Port.

Sicredi Sul/Sudeste é parceiro do agronegócio gaúcho

No ano passado, o Sicredi foi a instituição financeira que mais liberou operações de crédito rural no último ciclo do Plano Safra no Estado, financiando 45% do total de contratações. Somente para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), foram mais de R$ 4,5 bilhões, 67% das operações liberadas pela instituição no Rio Grande do Sul. Em nível nacional, o Sicredi é a segunda maior instituição financeira em crédito rural e no ano-safra 2021/2022 liberou R$ 37,3 bilhões aos produtores em mais de 230 mil operações. Isso reforça o compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável.

"Falar da importância do Sicredi para o Rio Grande do Sul é também mencionar o protagonismo no agronegócio, uma vez que a instituição ocupa o primeiro lugar em número de operações de crédito rural no ciclo 2021/2022 com mais de R$ 13,5 bilhões liberados no Rio Grande do Sul. O volume total representa 135,7 mil operações de crédito rural, das quais mais de 90 mil foram destinadas ao Pronaf", contextualizou. Essa relação, segundo o presidente, está presente desde a origem da cooperativa. "A origem do Sicredi guarda estreita relação com o agronegócio gaúcho, motor da economia do Rio Grande do Sul. Com sua origem junto aos produtores rurais, fixamos fortes raízes, estando, hoje, presente em 96% dos municípios."

Além disso, em mais de 90 municípios, o Sicredi é a única instituição financeira presente. "Isso demonstra e reforça nosso interesse genuíno de levar o desenvolvimento e a prosperidade a todos os municípios, independentemente do seu tamanho", afirmou. Atualmente, são 6,5 milhões de associados cooperativa no Brasil. Em nível nacional, o Sicredi registrou, em 2022, crescimento do número de pontos de atendimento, passando de mais de 2.200, em 2021, para mais de 2.400. Também houve aumento no número de municípios brasileiros onde a instituição está presente: passando de mais de 1,5 mil, para mais de 1,7 mil.

Cooperativa aposta no desenvolvimento social

Para além de suas atividades financeiras, o Sicredi promove diversos projetos sociais e ações de responsabilidade social. Com o compromisso de contribuir para o desenvolvimento das comunidades em que atua, a cooperativa visa melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos associados e da sociedade em geral.



A instituição tem investido em projetos de educação, reconhecendo a importância de disseminar conhecimentos sobre cidadania e cooperação. Através de iniciativas como o programa "A União Faz a Vida" e o "Cooperar é Crescer", o Sicredi busca formar crianças e jovens conscientes, capacitando-os a tomar decisões assertivas e a contribuir para o crescimento sustentável de suas comunidades.

"Somente em 2022, foram mais de R$ 300 milhões foram direcionados a investimentos sociais, que visam apoiar iniciativas de interesse coletivo, voltados à educação, cultura, esporte, saúde, meio ambiente, segurança e inclusão social", concluiu o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.