Levantamento da Natura aponta melhoria em indicador social das consultoras gaúchas

Com o maior crescimento registrado desde a sua criação, em 2014, o indicador bianual que avalia o impacto social da rede de consultores da Natura apontou um crescimento de 3,6% nos últimos dois anos. O Rio Grande do Sul apresentou o melhor resultado do País no registro geral, com um avanço de 2,9% puxado pela questão da inclusão digital.

A pesquisa que calcula o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) destes vendedores é encabeçada pelo economista Flávio Comim, e evidencia um maior engajamento das vendedoras nas questões que envolvem a cidadania. Levando-se em consideração o fato de 92% da rede ser composta por mulheres (93,5% no RS), a amostra é bastante significativa, pois corresponde a 1,5% do eleitorado feminino nacional.

Este maior interesse das entrevistadas em relação aos seus direitos e deveres como cidadãs passa por elementos como as necessidades geradas pelo isolamento social e o atual cenário político. O levantamento concluiu que o isolamento social e a enxurrada de notícias geradas no último pleito presidencial resultaram em um acréscimo de 7% da inclusão digital da rede – no Estado, este número é ainda maior (8,5%).

Natura “A polarização partidária e a pandemia aceleraram a consciência política das consultoras, e nossa responsabilidade é incentivar este comportamento positivo. Para isso, criamos campanhas pelo voto consciente, instruindo essas mulheres sobre como votar, com se informar e quais são os meios de comunicação confiáveis para isso”, destaca a gerente sênior de mercado da, Diana Guimaraes.

Os números refletem este processo de incorporação tecnológica: o Rio Grande do Sul apresentou um crescimento de 26,7% no número de consultores que negociam por meio da internet. Para ampliar este engajamento online, a companhia aposta na criação de projetos e iniciativas que vão desde o letramento digital desenvolvido por cursos via WhatsApp a estratégias que envolvem profissionais multiplicadoras.

“Se antes a rede só tinha um formato para realizar suas vendas, agora passa a usar outras ferramentas. Dessa forma, ela pode aumentar a renda atingindo um público que antes não conseguia atender, como clientes mais distantes”, comemora a gerente.



Entenda a pesquisa

Desde 2014, a cada dois anos a Natura calcula o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de seus consultores no Brasil. Em uma escala de zero a um, o indicador médio das vendedoras do levantamento mais recente (de 2023) ficou em 0.632 – 3,6% maior do que o apontado na última edição.

Baseado na aferição do IDH medido pela ONU, o estudo liderado pelo economista Flávio Comim segue uma metodologia própria e considera três pilares: saúde, conhecimento e trabalho.



Perfil dos consultores

Em nível nacional, 92% das consultoras são mulheres (93,5% no Rio Grande do Sul). Destas, 57% são negras (22,7% no RS), 79% tem filhos (77% no RS), 63% são casadas (60,6% no RS). Ponto importante para a empresa é a questão de raça, pois 57% das entrevistadas se declararam negras (22,7% no RS).