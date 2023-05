Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, com impasse do teto da dívida dos EUA

Agência Estado

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira (23) após mais negociações sobre o teto da dívida dos EUA acabarem sem um acordo.O índice japonês Nikkei caiu 0,42% em Tóquio, a 30.957,77 pontos, após renovar máxima em 33 anos ontem e interrompendo uma sequência de sete pregões de ganhos, enquanto o Hang Seng recuou 1,25% em Hong Kong, a 19.431,25 pontos.Na China continental, o Xangai Composto teve queda de 1,52%, a 3.246,24 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou perda de 0,99%, a 2.018,72 pontos.Na segunda-feira o presidente dos EUA, Joe Biden, e o chefe da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, não conseguiram chegar um acordo sobre a elevação do teto da dívida, após mais uma rodada de conversas. Embora McCarthy tenha chamado o encontro de "produtivo" e o melhor desde que iniciou as negociações com a Casa Branca, o líder oposicionista voltou a defender que o governo americano reduza gastos.Na Oceania, a bolsa australiana também ficou levemente no vermelho. O S&P/ASX 200 caiu 0,05% em Sydney, a 7.259,90 pontos.Alguns mercados asiáticos, porém, driblaram o viés negativo desta terça-feira. Em Seul, o sul-coreano Kospi avançou 0,41%, a 2.567,55 pontos, estendendo ganhos pelo sétimo pregão consecutivo, enquanto em Taiwan, o Taiex ficou praticamente estável, com alta marginal de 0,04%, a 16.188,03 pontos.