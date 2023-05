Viés de dados afeta 57% das organizações do País

No entanto, apesar do risco de armadilhas legais e financeiras, há uma falta de compreensão em torno do treinamento, processos e tecnologia necessários para lidar com esse fenômeno de maneira eficaz.

"Há uma preocupação crescente e muito a ser feito em relação ao enviesamento de dados no Brasil. As informações deixam claro como este fenômeno pode afetar negativamente as operações comerciais e a tomada de decisões em todos os setores", comenta o vice-presidente da Progress para América Latina e Caribe, Francisco Larez, destacando que isso acelera à medida que novas capacidades de inteligência artificial e machine learning são identificadas, potencializando o uso.

No Brasil, 57% das organizações afirmam sofrer com o enviesamento de dados, 82% acreditam que ter uma abordagem sustentável à questão permitirá o crescimento da confiança na automação de decisões, e 75% confirmam que precisam fazer mais para lidar com esse problema.

A pesquisa Data Bias: The Hidden Risk of AI ("Enviesamento de dados: o risco escondido da IA", em português), conduzida pela empresa de pesquisa independente Insight Avenue, ouviu mais de 640 profissionais de negócios e TI em todo o mundo.

GOVBR cresce 16% no Rio Grande do Sul no primeiro quadrimestre

A GOVBR, empresa de soluções tecnológicas para a gestão pública, cresceu 16% no faturamento no primeiro quadrimestre do ano no Rio Grande do Sul, em comparação com o mesmo período de 2022. A empresa atribui os bons resultados ao processo de transformação digital nos serviços públicos municipais. A empresa expandiu seus serviços para a cidade de Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari, e ampliou o fornecimento de soluções nos 46 municípios que já atende, incluindo atendimento em prefeituras, câmaras e outros órgãos municipais.

Entre as soluções adotadas pelos municípios, estão o Sistema em Nuvem, desenvolvido em parceria com a Amazon e adotado por 18 localidades, além do Processo Digital, implementado em outras 13, que reduz custos de impressão em papel e agiliza o atendimento ao cidadão.

Já a ferramenta voltada à educação é utilizada em dez municípios e tem o objetivo de otimizar a gestão escolar e proporcionar um relacionamento mais eficiente entre município, Secretaria de Educação, escolas, professores, pais e estudantes. Outra solução adotada por sete localidades é a ferramenta com foco na saúde, que faz com que seja oferecido atendimento 100% digital aos cidadãos.

Além da transformação digital, outro fator que contribui para o crescimento da empresa é a adequação dos municípios ao Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC).