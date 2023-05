Ibovespa sobe 1,17% e fica perto de zerar perdas

Em sessão positiva também em Nova York, onde os ganhos chegaram a 1,28% (Nasdaq) no fechamento do dia, o Ibovespa retomou a trajetória que havia sido interrompida na terça-feira por moderada realização de lucros, vindo então de oito avanços seguidos. Ontem, a referência da B3 oscilou entre 108.188,17 e 109.773,75 pontos, saindo de abertura aos 108.194,11 pontos.

Ao fim, mostrava alta de 1,17%, aos 109.459,95 pontos, com giro financeiro a R$ 39,7 bilhões. Na semana, o índice volta a subir ( 0,92%), elevando os ganhos do mês a 4,81% - no ano, ainda perde 0,25%.

Na ponta do Ibovespa - no maior nível desde 16 de fevereiro (109.941,46) -, destaque para as aéreas Azul ( 14,89%) e Gol ( 9,02%), além de Renner ( 9,66%), com o dólar à vista em baixa de 0,17%, a R$ 4,9345, no fechamento. No lado oposto, IRB (-8,40%), Minerva (-2,88%) e CPFL (-2,39%). Entre as blue chips, Petrobras (ON -0,62%; PN -2,43%, terceira maior perda do Ibovespa) devolveu parte dos ganhos do dia anterior, quando o mercado reagiu bem à alteração na política de preços da estatal, que anunciou na terçae efetivou ontem cortes para gasolina , diesel e gás de cozinha.

"A Petrobras recuou com os investidores avaliando, com cuidado, a proposta para a política de preços. Algumas casas chamam atenção para possíveis riscos quanto a eventuais prejuízos com a variação dos preços do petróleo. Por outro lado, as aéreas subiram bem: o cenário é de inflação em queda e com o governo atuando para que os preços dos combustíveis caiam, combinação perfeita para o setor", diz Judah Nunes, especialista da Blue3 Investimentos.

Vale ON ( 3,31%) também mostrou boa recuperação, assim como o setor metálico (destaque para CSN ON 4,33%), em dia no qual o minério de ferro subiu quase 3% na China (Dalian), vindo de um período de enfraquecimento em meio a resultados piores do que o esperado para indicadores de atividade no país asiático, como os referentes às vendas do varejo e à produção industrial, que acendem o risco de deflação na segunda maior economia do mundo.

Em outra frente, a perspectiva externa é amparada por alguns sinais de que os Estados Unidos estejam mais próximos a uma solução do impasse sobre o teto da dívida pública americana. Ontem, o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, disse estar "mais otimista" de que um acordo ve.

O dólar, por sua vez, se firmou em baixa nesta quarta-feira, em meio ao aumento do apetite ao risco no exterior diante de sinais de resolução do impasse em torno do teto da dívida dos EUA. Depois de descer até mínima a R$ 4,9240, o dólar encerrou a sessão cotado a R$ 4,9345, em queda de 0,17%, levando as perdas em maio a 1,06%.

Segundo operadores, passado o movimento mais forte de realização de lucros, investidores mostraram pouca disposição por formação de posições mais fortes.

"Tivemos uma realização de lucros após a queda forte dos dias anteriores, com a expectativa do arcabouço fiscal, mas hoje (ontem) o dólar variou muito pouco. Ainda vejo um viés de baixa para a moeda, mas nada muito relevante", diz o diretor-executivo de câmbio do Banco BS2, Carlos Andrade Jr.