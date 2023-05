Fenasul Expoleite tem parceria entre Ascribu e universidades

Pelo segundo ano consecutivo, os búfalos se farão presentes em Esteio durante a 17ª Fenasul e 44ª Expoleite, que acontecem até o dia 21 de maio. A feira, que terá a sua abertura oficial no final da tarde de hoje, também consolidará parceria entre a Associação Sulina de Criadores de Búfalos (Ascribu) e duas universidades gaúchas, com o objetivo de ampliar a produção de estudos científicos sobre a criação da espécie. As informações são da assessoria de imprensa do evento.