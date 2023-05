Feira de negócios será realizada em Dom Pedrito

Com a proposta de mostrar o potencial da cadeia agropecuária do Bioma Pampa, a primeira edição do "Pampa em Evolução - Conhecimento, Negócios e Sustentabilidade" será realizada de 13 a 17 de junho, no Parque de Exposições do Sindicato Rural de Dom Pedrito, em Dom Pedrito. O lançamento do evento foi realizado ontem, na sede da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), em Porto Alegre. A solenidade contou com as presenças do presidente da Farsul, Gedeão Pereira, e de representantes da Associação e do Sindicato Rural de Dom Pedrito.

Na abertura, o presidente do Sindicato Rural de Dom Pedrito, José Roberto Pires Weber, destacou que a área territorial de Dom Pedrito é de 520 mil hectares, dos quais 200 mil são destinados à agricultura - 160 mil hectares para a soja, 30 mil para o arroz e 10 mil hectares divididos entre o milho, trigo e centeio. O município, segundo Weber, conta ainda com mais de 320 mil hectares onde estão 350 mil bovinos, 100 mil ovinos e 300 barragens que foram construídas nas propriedades particulares. "A tecnologia que aplicamos em Dom Pedrito é das melhores do mundo e nós estamos produzindo apesar das dificuldades com o clima. O 'Pampa em Evolução' é o retrato do que acontece de sucesso em Dom Pedrito", destacou. Para Weber, o evento será a oportunidade dos agricultores mostrarem o potencial da cadeia agropecuária do Rio Grande do Sul.

O presidente da Farsul, Gedeão Pereira, disse que o "Pampa em Evolução" leva a mensagem ao Brasil de que existe uma nova fronteira agrícola na região Sul do Estado. "O mundo fala em sustentabilidade. Porém, a sustentabilidade é econômica, social e ambiental e o evento vai mostrar todo esse potencial", ressaltou. Segundo ele, o encontro será realizado no município que se destaca na produção agrícola e conta com a maior lavoura de soja do Estado e a quinta maior de arroz. "Além disso, a cidade se sobressai na pecuária. Quando se fala em qualidade genética, o nome de Dom Pedrito é referência nacional", acrescentou. Para o prefeito de Dom Pedrito, Mario Augusto Gonçalves, o campo e a cidade precisam marchar em uma mesma direção e o "Pampa em Evolução" é essa oportunidade.