Fintechs serão 7% do mercado financeiro até 2030

As fintechs, que atualmente detêm uma participação de 2% dos US$ 12,5 trilhões em receita global de serviços financeiros, deverão chegar a 7% do mercado até 2030. A expectativa é que estas startups constituam quase 25% de todas as valuation bancárias no mundo neste período, segundo relatório desenvolvido pelo Boston Consulting Group (BCG) e pela QED Investors.

As receitas provenientes de fintechs devem crescer seis vezes, passando de US$ 245 bilhões para US$ 1,5 trilhão nos próximos sete anos.

O estudo "Global Fintech 2023: Reimaginando o futuro das finanças", fornece uma visão abrangente do cenário futuro das fintechs no mundo e explora as últimas tendências e oportunidades para empresas do ramo. Mostra, por exemplo, que em 2022, negócios da área perderam, em média, mais da metade de seu valor de mercado. Foi uma correção de curto prazo em uma trajetória longa e positiva, e resultado de um cenário global para o investimento de risco que arrefeceu.

A Ásia-Pacífico, historicamente um mercado subpenetrado, com quase US$ 4 trilhões em pools de receita de serviços financeiros, está prestes a ultrapassar os Estados Unidos e se tornar o maior comércio de fintechs do mundo até 2030, com uma taxa de crescimento anual composta projetada (CAGR) de 27%.

Esse crescimento será impulsionado principalmente por países emergentes da região (China, Índia e Indonésia), que possuem as maiores empresas do setor, alto volume de pessoas sem acesso aos bancos, um grande número de pequenas e médias empresas e um crescente conhecimento de tecnologia entre jovens e classe média.

A América do Norte, que atualmente possui a maior indústria de serviços financeiros do mundo, continuará sendo um mercado relevante e um centro de inovação. Projetado para crescer quatro vezes, a região deve chegar a movimentar US$ 520 bilhões em 2030, com os EUA respondendo por 32% do crescimento esperado para a receita global de fintechs.

O terceiro maior mercado de instituições financeiras do mundo é formado pelo Reino Unido e União Europeia, que devem vivenciar um grande crescimento nos próximos anos, estimado em mais de cinco vezes em relação a 2021. Os mercados latino-americanos, tendo Brasil e México à frente, devem mostrar um CAGR de 29% no mesmo período. Já o continente africano tem uma projeção de 32% no mesmo índice até 2030, com África do Sul, Nigéria, Egito e Quênia sendo os principais mercados.