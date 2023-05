Randoncorp consolida receita líquida de R$ 2,7 bilhões

A Randoncorp fechou o primeiro trimestre de 2023 com receita líquida consolidada de R$ 2,7 bilhões, alta de 7,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. O indicador é resultado da estratégia de negócios da companhia, que avançou na diversificação de portfólio e mercados de atuação, e da internacionalização. O EBITDA consolidado avançou 10,2%, alcançando R$ 442,2 milhões, com margem de 16,6%, alta de 0,4 ponto percentual. O lucro líquido, no entanto, apresentou recuo de 6%, para R$ 122,1 milhões e margem de 4,6%.

Entre os principais fatores que potencializaram os números estão as receitas no mercado externo, que totalizaram US$ 111 milhões, crescimento de 11,1% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Houve incremento das vendas em mercados como os Estados Unidos, tanto pela produção local nas unidades da companhia naquele país, em especial de semirreboques com a empresa Hercules, como de produtos exportados a partir do Brasil, e acréscimo de novas receitas com a recente aquisição da Juratek, no Reino Unido, pela Frasle Mobility, no segmento de autopeças para controle de movimentos.

Também contribuíram o crescimento de receitas de novos negócios, como em serviços de tecnologia oriundas da aquisição da empresa DB; o mercado aquecido na reposição de autopeças; e o agronegócio em ritmo forte, impulsionando as vendas de semirreboques, como basculantes e graneleiros, além de dar suporte ao resultado das operações de autopeças para veículos comerciais. “Com receitas crescentes em moedas fortes e no mercado de reposição, investimentos em produtividade e na captura de sinergias entre as empresas, alcançamos um trimestre com bons resultados e expansão de margens, mesmo em um cenário de incertezas político-econômicas”, analisa o CEO da Randoncorp, Sérgio L. Carvalho.

Em abril, a companhia divulgou o guidance para 2023, projetando receita líquida consolidada entre R$ 10,5 bilhões e R$ 12 bilhões, com estimativa de receita no mercado externo entre US$ 520 milhões e US$ 570 milhões. Em relação à margem EBITDA, a faixa projetada ficou entre 13% e 16% ao final dos 12 meses. “Estamos confiantes em realizar o que foi planejado para o ano, principalmente pela consistência na execução da estratégia, evidenciada nos números registrados neste primeiro trimestre”, acrescenta o CFO da Randoncorp, Paulo Prignolato.