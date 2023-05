Preservação ambiental passa pela geração de energia limpa

“A geração de energia deve estar intimamente ligada à preservação do meio ambiente”, declara Odilon Francisco, professor da Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs). Essa foi uma das falas do segundo dia do seminário Cidade Bem Tratada, evento realizado na Capital gaúcha nos últimos dias 8 e 9 que tratou de conversas sobre preservação do meio ambiente, direito à água e reciclagem de resíduos sólidos, dentre outros assuntos relacionados à sustentabilidade. Na coordenação, estavam o ex-Secretário Municipal de Meio Ambiente e advogado, Alberto Moesch, e o biólogo e Presidente do Instituto Ecossi, Gustavo Leite. A mudança da matriz energética global foi um dos pontos de destaque no debate. O professor da Universidade do Vale do Taquari (Univates), Odorico Konrad, diz que 87% da matriz energética mundial não é renovável. Isso significa que os combustíveis utilizados têm prazo determinado para acabar nas próximas décadas, segundo Konrad. Ele também destaca que, para começar a falar de geração de energia, é preciso falar sobre sustentabilidade ambiental. “Temos que buscar energia de outra forma, senão teremos uma péssima distribuição de energia no planeta, para não dizer um colapso mundial”, argumenta. As fileiras do auditório estavam cheias, compostas, em sua maioria, por estudantes e docentes. O professor de biologia Eduardo Ruppenthal e 38 alunos da Escola Rural de Osório participaram do segundo dia do seminário como atividade do técnico em meio ambiente. “Estar no seminário confirma o que a gente vê em sala de aula. É um espaço privilegiado de debate e reflexão”, argumenta Eduardo.