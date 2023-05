Vila da Mônica Gramado valoriza a agroindústria local no Empório do Nhô Lau

A 32ª Festa da Colônia de Gramado começou no dia 27 de abril e vai até o próximo domingo, 14 de maio. Mas, no Empório do Nhô Lau, na Vila da Mônica, todo dia é dia de celebrar e apoiar a cultura, a história e a agroindústria local.

No universo de Mauricio de Sousa, Nhô Lau é o dono da mais atraente plantação de goiabas da Vila Abobrinha, onde Chico Bento e sua Turma vivem as suas aventuras. No empreendimento localizado na serra gaúcha, é a cafeteria que fica dentro do parque e na qual estão disponíveis delícias como quiche de frango, chocolates, biscoitos, pizzas, sopa no pão, alfajores, brownies, petit gateau, sorvete e chocolate quente, sendo 80% dos itens oriundos de Gramado, Canela e Nova Petrópolis.

“Como essa é uma atração inteiramente conectada com o Chico Bento e sua Turma, vemos a relação com a comidinha caseira e, consequentemente, com a produção local. Tudo é feito com ingredientes de qualidade, de marcas e fornecedores locais, que são a ‘cara’ de Gramado.”, explica a CEO da Vila da Mônica, Manoela da Costa Moschem. “Além de prestigiar esses produtores, queremos que os visitantes tenham a melhor experiência, seja degustando um doce, um salgado, um café ou um chocolate quente”, completa.

Qualidade, regionalidade e sabor são as marcas do Empório do Nhô Lau e, também, da 32ª Festa da Colônia de Gramado. Visitar o parque durante o evento – a Vila da Mônica Gramado fica às margens da ERS-235, na Rua Germano Boff, 611, no bairro Carazal, e funciona diariamente, das 9h45 às 17h – será ainda mais especial, já que, durante a festa, a cidade fica ainda mais bonita para homenagear e celebrar as suas origens e o trabalho da comunidade por meio dos seus produtos locais.