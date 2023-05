Inscrições para concurso da Prefeitura de Canela se iniciam nesta quinta-feira

A Prefeitura de Canela abriu inscrições para processo seletivo com 143 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período de 11 a 19 de maio, no site da Objetiva Concursos.

Com jornada de 20 a 40 horas semanais de trabalho, as remunerações variam de R$ 1.912,46 e R$ 8.722,06.

As oportunidades são para os cargos de Agente Administrativo (17); Agente de Combate às Endemias (7); Arquiteto (3); Assistente Social I (4); Atendente de Saúde (4); Bibliotecário (1); Biólogo (5); Educador Físico (2); Eletricista (3); Enfermeiro (2); Engenheiro Agrônomo (1); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (3); Fisioterapeuta (3); Geógrafo (1); Geólogo (1); Médico Veterinário I (1); Motorista (8); Nutricionista (1); Operador de Máquinas (3); Operário Especializado (12); Profissional do Magistério com Habilitação em Artes (4); Profissional do Magistério com Habilitação em Ciências Naturais (2); Profissional do Magistério com Habilitação em Matemática (4); Profissional do Magistério com Habilitação em Séries Iniciais do Ensino Fundamental (40); Psicólogo I (5); Técnico em Contabilidade (1); Técnico em Enfermagem (3); Técnico em Segurança do Trabalho (1).