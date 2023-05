Frasle Mobility consolida novo trimestre de recordes

O primeiro trimestre de 2023 fechou com números recordes para a Frasle Mobility. A companhia alcançou R$ 838,8 milhões de receita líquida consolidada no período, alta de 19% na comparação com os mesmos meses do ano anterior. O EBITDA atingiu R$ 177,1 milhões no trimestre, alta de 67%, enquanto a margem registrada foi de 21,1%, 6,1 pontos percentuais acima do mesmo período de 2022. O lucro líquido foi de R$ 90,4 milhões, acréscimo de 224% na mesma base de comparação. A margem líquida passou de 4% para 10,8%.

A receita no mercado externo, que reúne as exportações a partir do Brasil com o resultado das operações em outros países, somou R$ 276,7 milhões. Na comparação com o primeiro trimestre de 2022, o recuo é de 6,6%. Mas em relação aos três últimos meses do ano, a alta é de 11%. Em parte, esse indicador já reflete os acréscimos de receita com a aquisição da AML Juratek, do Reino Unido, realizada e consolidada no decorrer do trimestre. Com a unidade, a Frasle Mobility expande a atuação no mercado europeu e inicia um novo ciclo de expansão.

“São números que mostram, a cada trimestre, a assertividade da estratégia de negócio da companhia. Temos no mercado de reposição de autopeças para o controle de movimentos e na diversidade de produtos oferecidos e geografias alcançadas nossas fortalezas para uma performance positiva, que nos dá suporte para enfrentar momentos de maiores turbulências”, destaca Hemerson de Souza, o diretor de relações com investidores.

A apresentação dos resultados do trimestre marca o primeiro estágio da nova marca corporativa, apresentada aos colaboradores e ao mercado ao longo de abril, conectada com outras ações, como a participação da Automec, uma das mais importantes feiras do setor automotivo. A nova identidade Frasle Mobility reforça a estratégia de negócio como uma empresa global focada na segurança e na inovação de produtos e serviços, por meio de soluções completas para os clientes e parceiros.



Com tecnologia avançada e sustentabilidade, a companhia desenvolve, produz e comercializa autopeças e serviços para diversas aplicações, que compõem um portfólio completo de materiais de fricção e componentes de sistemas de freio, transmissão, direção e suspensão. “Nos reposicionamos como uma plataforma completa para o setor automotivo, que reúne marcas icônicas e líderes nos seus mercados, refletindo os intensos ciclos de expansão da última década, mas, especialmente, projetando um futuro de novas possibilidades de evolução e crescimento”, salienta o presidente e CEO Sérgio L. Carvalho. Ao longo do trimestre, a companhia investiu R$ 31 milhões, alta de 136% em comparação com igual período de 2022.