Saúde no trabalho é debatida por empresários

"As empresas estão vivendo um grande problema porque a saúde é um fator importante na formação do custo de produção e passa a ser um diferencial competitivo. Ou enfrentamos isso, do ponto de vista estratégico, ou vamos perder competitividade. Temos que mudar radicalmente a maneira pela qual são organizados os modelos de saúde das empresas." A avaliação foi feita pelo CEO do Hospital do Coração, Fernando Torelly, que, nesta terça-feira, participou do Sesi Conecta Saúde 2023, que está sendo realizado no Teatro do Sesi até hoje.

O debate abordou "O papel da indústria no cuidado com a saúde no trabalho: tendências e gestão" e reuniu a diretora-presidente da Bebidas Fruki, Aline Eggers; o CEO da Excelsior Alimentos, Luiz Motta, e o diretor da Rezler Chavetas e Usinados, Ubiratã Rezler. O evento apresentou três modelos de cases de empresas focados em promoção e prevenção da saúde e qualidade de vida nas instituições.

A executiva da Fruki, Aline Eggers, que entrou na empresa em 2002, destacou a cultura da companhia voltada para o equilíbrio e a qualidade de vida. "Tive que mudar toda a minha concepção porque vinha de uma empresa com uma cultura de trabalho totalmente diferente da Fruki. A nossa empresa é voltada para a qualidade de vida", destacou.

Logo que assumiu o cargo, ela lembrou de uma história com seu pai, Nelson Eggers, que era presidente da empresa na época. "Fizemos uma reunião por volta das 17h com uma consultoria que veio de Porto Alegre para Lajeado. E depois de meia-hora, quando a reunião ia deslanchar, ele avisou que sairia, pois iria para a academia e na sequência jogar tênis", contou ela, que ficou espantada com a decisão do pai.

Depois, Eggers explicou à filha a rotina em horário comercial e a importância do equilíbrio entre as diferentes atividades - o dia tem 24 horas - oito horas para trabalhar, oito para dormir e oito cuidar de si, ficar com a família, estudar ou fazer exercícios. Um aprendizado, que, segundo a presidente da Fruki, ajuda na produtividade e no bem estar de todos.

De acordo com Aline, a empresa, que conta hoje com mil funcionários, tem uma política de cuidar das pessoas. "Com a pandemia da Covid-19, passamos a conversar muito mais com as pessoas. Utilizamos todos os meios de comunicação com muita frequência para manter todos informados", contou. A diretora da Fruki conta ainda que a orientação aos funcionários é que pratiquem atividades físicas e não levem trabalho para casa.

Já Luiz Motta, da Excelsior Alimentos, destacou que a cultura organizacional precisa ir ao encontro de todos os funcionários que entram em uma empresa. "Temos um trabalho muito forte com as lideranças para que tenham respeito com os trabalhadores da empresa que atuam na linha de produção", explicou. Ele ressalta que na Excelsior Alimentos, a ideia é mostrar aos funcionários que eles podem ter um ambiente de autonomia, respeito e bem-estar.

Ubiratã Rezler, da Chavetas e Usinados, destaca a trajetória da empresa ligada ao setor metal-mecânico e a parceria em projetos com o Sesi e o Sebrae. "Começamos a fazer uma mudança na gestão e nos colocamos no lugar das pessoas e promovemos mudanças internas para proporcionar o bem-estar dos nosso colaboradores", revelou.

O presidente em exercício da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Arildo Bennech Oliveira, disse que o debate sobre a saúde traz opções para a prevenção. "Evitar as doenças, sem dúvida alguma, é caminho correto que deve ser percorrido para termos uma sociedade saudável", explicou. Para ele, a prevenção, o diagnóstico precoce exato e a promoção de um estilo de vida adequado são iniciativas que impactam diretamente no desempenho individual dos funcionários e coletivo do quadros das empresas. Também discursou o superintendente regional do Sesi, Juliano Colombo, que mostrou a evolução da indústria nas últimas décadas, bem como a importância e relação da saúde com produtividade e bem estar.

O Sesi Conecta Saúde teve início ontem com discussões sobre o ecossistema da saúde. Entre os palestrantes do evento que segue até hoje, o psiquiatra e escritor Augusto Cury, o ex-atleta de natação da seleção brasileira Joel Jota e a neurocientista Carla Tieppo.