Sindilojas Porto Alegre projeta mais de R$ 10 milhões em negócios na FBV

mais de R$ 10 milhões. A 10ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV) , que este ano acontece entre os dias 24 e 26 de maio, no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), tem como foco apoiar e estimular o fortalecimento de micro, pequenos e médios empresários, favorecendo e dando ao setor, oportunidade para haja, deste modo, a valorização dos negócios feitos no Rio Grande do Sul. De acordo com o presidente e vice-presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva e Tarcisio Pires Morais, esta será a melhor das feiras já realizada, com uma projeção de negócios superiores ao que foi obtido na edição anterior do evento, quando foram movimentados

O presidente do Sindilojas Porto Alegre prevê um público superior ao que foi registrado durante os três dias da FBV em 2022, quando foram contabilizados 10 mil visitantes no evento. Segundo Piva, grande parte destes visitantes é formada por pequenos empresários gaúchos. “E é pensando neste público, que o Sindilojas Porto Alegre direciona o seu olhar na FBV deste ano. É para aqueles empresários que lidam muito próximos de seus públicos”, explica.

Piva informa que, neste ano, o tema central do evento é: “O Jeito brasileiro de fazer varejo”, também valorizando o País. O dirigente lembra que a entrada é gratuita para visitação na feira, que contará com a participação de empresas e profissionais de diversos segmentos do varejo, além de palestras e workshops sobre tendências e inovações no setor. “A feira favorece também as oportunidades de negócios e o networking, sendo que muitas das atividades são gratuitas, favorecendo a troca de experiências”, destaca, por sua vez, o vice-presidente do Sindilojas Porto Alegre.

A feira favorece a troca de experiências

Os dirigentes informam que a FBV vai proporcionar o contato entre os empresários por meio de atividades como o “Trocando Experiências”, ou “o Jogo Rápido”, espaço destinado para que haja conversas de 20 minutos sobre “diversos temas que abrangem possíveis práticas a serem adotadas nos negócios”. A feira também terá mais novidades como a “Inovando com Gigantes” e “Cara a Cara”, promovendo a troca de experiências, mentorias e práticas para o dia a dia dos negócios.

Haverá ainda atrações exclusivas para quem adquirir ingressos, como os palcos Grandes Resultados, Errando e Aprendendo e Acelerando meu negócio. O primeiro será o responsável por reunir nomes referência do setor para debater a temática da feira e compartilhar conhecimentos. Entre os nomes confirmados estão Débora Alcântara, co-fundadora do Orna Group; Carlos Curioni, CEO da Elo7; Carmen Ferrão, sócia-superintendente do Grupo Lins Ferrão; Guilherme Almeida, CEO de e-commerce da Nivea; Laura Barros, diretora de Marketing da Wine; Tito Gusmão, CEO da Warren; Poliana Corrêa, consultora de Diversidade e Inclusão que atuou como head de Pessoas e Cultura na Bergamotta Labs/Grendene; Flávio Steffens, sócio do Vakinha; Rafael Sbarai, Head de Produto do Grupo Globo; entre outros.

"Errando e Aprendendo" mostra os grandes desafios