Cooperativa Garibaldi apresenta novos rótulos de vinhos e espumantes

Representantes da Garibaldi visitaram o Jornal do Comércio na sexta-feira (5) para apresentar as novidades da cooperativa para este ano. De acordo com o gerente de Markering da vinícola, Maiquel Vignatti, em termos de produtos, 2023 terá, ao todo, sete lançamentos. Além disso, a empresa aposta na requalificação de seu Complexo Enoturístico, que deve ser aberto ao público a partir de junho.

Entre os produtos já disponíveis no mercado, Vignatti destacou o novo espumante Garibaldi Moscato Zero Álcool. Segundo o enólogo-chefe da vinícola, Ricardo Morari, a bebida lembra muito a versão convencional do rótulo mais premiado da marca, o Espumante Garibaldi Moscatel – por duas vezes eleito o melhor espumante do Cone Sul no Catad’Or World Wine Awards (2021 e 2018) e com mais de 70 condecorações entre reconhecimentos nacionais e internacionais desde seu lançamento.

Com menos álcool e mais cremosidade, o espumante Garibaldi Prosecco Rosé Sweettraz, elaborado com uvas Prosecco e Pinot Noir pelo método Charmat, é, de acordo com o enólogo, “uma bebida mais leve, descontraída, ótima para qualquer hora do dia, especialmente para as ocasiões em que encontramos os amigos. É fácil de beber e de harmonizar, sem se apegar muito a regras, além de proporcionar muita satisfação aos apreciadores".

“Estes são produtos para momentos, para happy hours, comemorações. Como ambos são doces e têm o gás carbônico, eles são curingas para a harmonização”, destacou Vignatti ao diretor de operações do JC, Giovanni Tumelero.



Estes dois rótulos somam-se aos novíssimos Viognier – leve e equilibrado, com bom frescor e cremosidade – e ao Terroir Sauvignon Blanc Branco Seco – elaborado com uvas desta variedade provenientes de vinhedos da Serra Gaúcha.

Além destes, a linha Premium de Espumantes ganhará mais três integrantes no segundo semestre do ano. O gerente de Markering da cooperativa adiantou que entrará para o portifólio um tinto Lancellota, um Alvarinho (de casta portuguesa) e um blend de blancs clássico.



Aposta no enoturismo



Resultante de um investimento que totaliza aproximadamente R$ 6 milhões, o projeto de requalificação do Complexo Enoturístico da Cooperativa Vinícola Garibaldi foi gestado em 2019. O resultado é um conjunto de melhorias, que envolveu a ampliação da área física, de 1,2 mil metros quadrados para 4 mil metros quadrados, permitindo a inclusão de novas salas de atendimento, de áreas de convivência e circulação.

A loja passou por mudanças, ganhando espaço três vezes maior, bem como uma atmosfera sofisticada, alinhada ao conceito de excelência e à qualidade dos espumantes, vinhos e sucos da Cooperativa Vinícola Garibaldi.



Outro atrativo é o acervo de peças e equipamentos antigamente utilizados pelos associados no processo vinícola, devidamente apresentados e contextualizados por um rico resgate histórico desenvolvido pelo jornalista Cassius André Fanti.

Localizado na Avenida Independência, 845, Centro de Garibaldi, o complexo abrirá para visitação a partir de junho