Convivência harmônica pode trazer benefícios na produção de soja e mel

A convivência harmônica entre a sojicultura e a apicultura está trazendo benefícios, tanto para a produção da oleaginosa, como para os produtores de mel. O assunto é tema de uma live que será realizada na próxima segunda-feira, dia 8 de maio, às 18h30min e transmitida pelo YouTube, pelo canal da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul; @FARSULFederacaodaAgriculturaRS. A palestra será com o engenheiro agrônomo Decio Luiz Gazzoni, pesquisador da Embrapa Soja.

De acordo com o coordenador das 23 comissões setoriais da Farsul, Rodrigo Ramos Rizzo, a live sobre a convivência harmônica entre a sojicultura e a apicultura faz parte de um projeto piloto, que tem com o objetivo trazer para o debate as dificuldades enfrentadas no atual cenário de cada uma destas cadeias produtivas. Ao todo são 10 lives semanais, sempre às 18h30min nas segundas feiras, com a duração de 40 minutos cada e que podem ser acompanhadas ao vivo ou posteriormente.

Rizzo informa que já foram realizadas duas lives; a primeira foi com a Comissão do Meio Ambiente e a segunda com a Comissão do Arroz com a participação do presidente do Sindicato da Indústria do Arroz no Estado do Rio Grande do Sul (Sindarroz), Carlos Eduardo Borba Nunes. Entre os temas abordados estavam: irrigação, armazenamento de água e diversos assuntos envolvendo o bioma Pampa. “E nesta segunda-feira, será a vez da Comissão de Apicultura, com Aldo Santos (apicultor) e o pesquisador da Embrapa Soja Londrina Decio Luiz Gazzoni”, informa.

O coordenador explica que as lives ajudam nos objetivos das comissões, ou seja, buscar as demandas, identificar em cada uma das cadeias produtivas aquilo que é necessário para o seu crescimento; dar sugestões e apontar caminhos das pautas da Farsul. “Nós contamos na Farsul, por exemplo, com as comissões do arroz, do leite e derivados, da pecuária de corte, entre outras”, cita.

Rizzo comenta que, no caso da live sobre a convivência harmônica entre a sojicultura e a apicultura, o pesquisador da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) vai falar sobre a pesquisa realizada nesta área. “A pesquisa sobre a inserção de abelhas em lavouras de soja não é nova e as quatro últimas safras foram basicamente identificadas e tabuladas pelos produtores.

Segundo o coordenador, os produtores de soja, trabalhando em conjunto com apicultores, fizeram a inserção de quatro a cinco caixas de abelhas por hectare, isto gerou um acréscimo de no mínimo de 7% em produtividade da oleaginosa. “Vamos supor que sejam produzidos 35 sacos por hectare uma média, o produtor teve um acréscimo de até dois sacos por hectares, sem precisar fazer nada para obter este ganho”.

Em relação às demais lives, Rizzo informa que no dia 15 de maio, a palestra será do presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin e contará com as presenças do presidente-executivo da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), José Eduardo dos Santos e Valdecir Folador, presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (Acsurs).

No dia 22 será a vez da comissão de Crédito Rural e Seguro Agrícola e no dia 29 será com a comissão de ovinos. No mês de junho, a programação tem continuidade com live das comissões do leite e derivados, da pecuária de corte, entre outras.