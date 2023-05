Fiema Brasil traz à tona tecnologia e conhecimento para a cadeia ambiental

Fiema Brasil A maior feira ambiental do sul do país está de volta. Depois de forçados adiamentos devido à pandemia, aabre a nona edição do encontro no próximo dia 9, em Bento Gonçalves, restabelecendo sua conexão com a cadeia ambiental ao apresentar inovação, solução e conhecimento na gestão sustentável dos negócios.

Realizado pela Fundação Proamb, o evento chega com importantes novidades que poderão ser conferidas até o próximo dia 11, no Parque de Eventos do município. Uma delas é a estreia do espaço Arena de Startups, reunindo mais de 50 startups com produtos e serviços voltados a acelerar o desenvolvimento sustentável do setor produtivo.

Outra foi o acréscimo de dois seminários temáticos ao concorrido FiemaCon, braço de conhecimento e ciência da feira. Pela primeira vez, ocorrem o 1º Simpósio Gaúcho de Recuperação Energética de Resíduos Sólidos Urbanos, no dia 9, às 14h, com convidados alemães parceiros da Proamb no estudo de viabilidade para a implantação de usinas de incineração no Estado, e o 1º Seminário de Construções Sustentáveis, no dia 11, ás 9h.

É dentro do FiemaCon, também, que está um dos eventos mais prestigiados da feira, o Meeting Empresarial. Na quinta edição, o encontro voltado às práticas de gestão, reunindo cases de grandes líderes, discute o tema “Brasil que dá certo: Sobrevivência e Sucesso”, no dia 9, às 9h.

Um time com alguns dos gestores mais aplaudidos do país está formado para debater o assunto: Marco Dorna, presidente da Tetra Pak no Brasil; José Antônio Ribas Júnior, diretor executivo de Agropecuária e Sustentabilidade na JBS/Seara; e César Saut, vice-presidente Corporativo da Icatu Seguros. “Seus cases vitoriosos são inspiração, e suas vivências, direcionamentos efetivos para buscarmos a superação, por meio de uma gestão inovadora, sustentável e que valorize as pessoas”, destaca a diretora do Meeting Empresarial, Marisa Cislaghi.

Outro convidado do Meeting vai agregar ainda mais conhecimento para os negócios, tanto para o atual momento quanto para o futuro dos negócios. O argentino Mario Weitz, consultor do Banco Mundial, se junta ao debate para projetar algumas tendências para o ambiente de negócios nos próximos 50 anos. A condução dessa conversa ficará a cargo do professor Alexandre Weiler, diretor acadêmico da Esic Business & Marketing School, e também da diretora do evento.

O FiemaCon ainda terá a realização do 7º Congresso Internacional de Tecnologia Para o Meio Ambiente. O encontro que reúne trabalhos científicos ocorre nos três dias de feira e terá sua abertura realizada pelo Presidente da Randoncorp, Daniel Randon, no dia 9, às 13h30min.

As atrações ainda envolvem o 7º Seminário Brasileiro de Gestão Ambiental na Agropecuária, no dia 10 de maio, às 9h; o 6º Seminário de Segurança do Trabalho, no mesmo dia, porém às 15h30min; e o 3º Seminário de Energias Renováveis, no dia 11 de maio, às 15h30min.

fiema.com.br A programação completa do FiemaCon está disponível no portal, mesmo endereço para adquirir os ingressos para acompanhar a programação. O restante da feira pode ser acessada pelo público em geral, mediante cadastro prévio no mesmo endereço. Isso inclui a visita aos mais de 80 expositores e a toda programação da Arena de Startups, que terá, além do desafio like a boss, reunindo batalhas entre 24 startups, uma intensa programação com mais de 30 palestras, painéis, pitchs e talks abordando assuntos como tecnologia ambiental (greentech), smartcities, tecnologia agrícola (agrotech) e ESG (práticas ambientais, sociais e de governança.