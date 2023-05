Justiça do Rio Grande do Sul aceita recuperação judicial da Lojas Aldo

A Justiça gaúcha deferiu o pedido para abertura de processo de recuperação judicial (RJ) da varejista de vestuário Lojas Aldo, com unidades em Porto Alegre e na Região Metropolitana. É mais uma operação do comércio que busca este tipo de medida alegando dificuldades, muitas delas associadas à pandemia de Covid-19 e à queda em demanda de consumo, além de custo elevado devido à alta da taxa de juros da economia. A decisão favorável ao pedido para dar início ao processo foi da juíza da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre Giovana Farenzena, proferida na última terça-feira e publicada ontem pela vara especializada. O pedido para abrir o processo de RJ foi feito na quinta-feira passada, dia 27 de abril, pela varejista. A rede alega passivo de R$ 24 milhões, a maior parte, cerca de R$ 19 milhões, com bancos e fornecedores de médio e garnde porte, que teria sido gerado por queda em vendas nos anos recentes, com impactos também da pandemia de Covid-19. O advogado Daniel Báril, do Silveiro Advogados, acredita que a rede tenha condições de superar as dificuldades.

Hard Rock Café abre no Pontal Shopping em Porto Alegre

O Hard Rock Cafe Porto Alegre, da grife norte-americana que combina gastronomia, bar, música e loja, estreou no Pontal Shopping, no dia 26 de abril. O operador da unidade porto-alegrense espera começar a ter shows no palco da casa na Capital até o fim de maio.

A ideia é ter atrações de fora do Estado e da cena da música gaúcha. Reservas ainda não estão sendo feitas e não há data para começar a disponibilizar o pré-agendamento, informa o operador. O Hard Rock Cafe funciona diariamente das 11h30min às 23h. É a segunda unidade da marca no Rio Grande do Sul e considerada uma das maiores em área física da rede no Brasil, que tem hoje seis operações. A outra fica em Gramado.

O Hard Rock Cafe porto-alegrense foi montado em área de mil metros quadrados no segundo piso do Pontal, com capacidade para 350 pessoas sentadas e 700 no total, além de ter vista panorâmica para o Lago Guaíba, com atração extra do pôr do sol. Os ambientes chamam a atenção pela decoração temática, focada em instrumentos musicais de ícones do rock, principalmente dos Estados Unidos. Objetos que foram usados por artistas são atração do empreendimento que opera em 70 países pelo mundo. Entre eles, estão um prato de bateria utilizado por Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters falecido no ano passado, uma peça exclusiva de roupa da cantora colombiana Shakira e uma guitarra de Jimmy Page, do Led Zeppelin.