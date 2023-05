Empresas brasileiras se destacam na Web Summit Rio

Considerado o maior evento de tecnologia e inovação do mundo, o Web Summit, que acontece há anos em Lisboa, embarcou no Brasil, tendo como palco a cidade do Rio de Janeiro. O congresso está sendo realizado desde ontem (1) e segue até 4 de maio no Riocentro. A organização estima mais de 20 mil participantes, entre investidores, empresas e startups, além de uma média de 200 palestrantes.As novidades e expectativas são amplas, já que o evento conta com estandes de fintechs, investidores, startups, bancos, varejistas e até grandes empresas do setor de saúde e energia. O objetivo da edição é aumentar a participação de companhias brasileiras no ecossistema de inovação. "Nesta edição, queremos apresentar a Jornada de Inovação Corporativa, que nada mais é do que a criação de um processo personalizado para empresas que buscam criar uma estratégia de inovação ou acelerar os resultados nesta frente, levando em conta suas especificidades e desafios únicos", conta Orlando Ovigli, VP de Digital Solutions da FCamara.A Higlobe, fintech que simplifica pagamentos de empresas americanas a profissionais brasileiros, faz sua estreia em eventos brasileiros e contará com um estande no quarto dia do evento, trazendo uma novidade: uma lista de espera para aqueles que quiserem receber seus dólares em conta PJ. A startup também vai aproveitar o momento de estreia em eventos brasileiros para fazer o lançamento do cartão virtual Higlobe, que permitirá realizar compras em lojas físicas e virtuais dos Estados Unidos.“É um grande prazer participar da primeira edição do Web Summit fora da Europa e em solo brasileiro. Um evento de importância como esse abre muitas portas e novos horizontes de experiências e conhecimento. Poder consolidar a chegada da Higlobe no país e apresentar nosso novo produto, além de acompanhar a programação das palestras e conteúdos, com certeza renderá muitos frutos”, comenta Teymour H. Farman-Farmaian, CEO e cofundador da fintech. A Crowd, startup que conecta empresas a uma rede de mais de 25 mil profissionais remotos, facilitando o processo de contratação de profissionais autônomos, está confirmada como Startup Alpha. No dia 4 de maio, ela estará com um estande exclusivo, apresentando suas novidades e ampliando o debate sobre transformação digital nas áreas de Marketing e Tech.“Estamos muito animados em participar do Web Summit Brasil e poder mostrar nossas soluções para pessoas do mundo inteiro. Estivemos na edição de 2021, em Lisboa, e nos sentimos honrados em presenciar a primeira edição do evento no Brasil ao lado de outros grandes players inovadores, contribuindo com o fortalecimento do mercado de tecnologia brasileiro", afirma Juan Zaragoza, Co-Founder & CCO na CROWD.