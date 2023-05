Randoncorp é a nova denominação das Empresas Randon

Em um passo estratégico para se consolidar como companhia multinacional referência em soluções que facilitam a vida das pessoas por meio da mobilidade, as Empresas Randon adotam desde este 1º de maio uma nova identidade: Randoncorp. Desta forma, a organização direciona investimentos, estratégias e esforços de inovação para um caminho de crescimento sustentável – para o negócio, comunidade e planeta.

“Neste processo de evolução contínua, revisitamos práticas e processos, expandimos negócios e portfólios de produtos e serviços, desenvolvemos tecnologias disruptivas e buscamos uma atuação ainda mais diversa em países de todos os continentes. Dessa forma, é fundamental construir uma identidade que traduza esse momento e a trilha que queremos construir daqui para frente”, explica Sérgio L. Carvalho, CEO da Randoncorp.

A companhia, que seguirá com a sede em Caxias do Sul, mantém unidades espalhadas por quatro continentes, alcançando mais de 120 países com a comercialização de soluções e reunindo um contingente de mais de 17 mil colaboradores. São mais de 50 operações ao redor do mundo, entre plantas industriais, escritórios comerciais, centros logísticos de distribuição de produtos e laboratórios de inovação e desenvolvimento de novas tecnologias.

“Recentemente, avançamos em geografias importantes com semirreboques na América do Norte e autopeças no Reino Unido. Aceleramos ações focadas na sustentabilidade, com a execução de um plano de investimentos de R$ 100 milhões, desdobrado até 2030, para geração de energias renováveis, que abastecerão as unidades industriais ao redor do mundo”, exemplifica.

O rebranding, assinado pela FutureBrand São Paulo, propõe ao mercado a proximidade necessária para criar relacionamentos sólidos, múltiplos e que provoquem uma atitude visionária a partir do investimento em inovação. As expressões adotadas equilibram a força de ser uma marca humana, que coloca as pessoas no centro, ao olhar tecnológico, que direciona para o futuro e deixa Randoncorp ainda mais contemporânea.

Outra mudança anunciada é na administração do conglomerado. O Comitê Executivo passa por alterações na composição, em vigor desde 1º de maio. Os três diretores superintendentes atuais e o vice-presidente e Chief Transformation Officer (CTO) assumem o cargo de Chief Operating Officer (COO).

Cada um responde por uma vertical de negócios, além de áreas matriciais que atendem vários níveis da corporação: Anderson Pontalti, da vertical Controle de Movimentos/Frasle Mobility; Sandro Trentin, da vertical Montadora; Ricardo Escoboza, da vertical Autopeças; e Daniel M. Ely, da vertical Serviços Financeiros e Digitais. O diretor de Tecnologia Avançada de Produto e Manufatura, César Augusto Ferreira, passa a integrar o comitê, assumindo como diretor superintendente da vertical de Tecnologia Avançada.

A apresentação do novo momento ocorreu na sexta-feira (28/04|), na presença da gestão da companhia, acionistas, autoridades e parceiros, em um evento híbrido. Também foram divulgados os relatórios de Sustentabilidade 2022 da Randoncorp e da Frasle Mobility, com a evolução percorrida nos últimos dois anos, desde a apresentação da Ambição ESG da companhia.