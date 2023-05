Depois de cinco anos, Fiema Brasil volta a ser realizada em Bento Gonçalves

Com a presença de 90 expositores de diversas partes do País, a 9ª edição da Fiema Brasil, maior feira ambiental da região Sul, será realizada de 9 a 11 de maio, no Parque de Eventos, em Bento Gonçalves, na Serra gaúcha. O presidente da Fiema, Jonas Brevia, destaca que, depois de cinco anos, o evento está de volta - a última edição da feira, que é bienal, foi realizada em 2018.

"A pandemia da Covid-19 fez com que a edição de 2020 fosse cancelada. Estamos na expectativa da retomada das atividades", afirma Brevia. Além de reunir expositores e palestrantes, a feira terá pela primeira vez a realização da Arena de Startups.

Segundo Brevia, o espaço de 1 mil metros quadrados terá a participação de 50 startups que vão mostrar produtos, serviços e soluções ambientalmente sustentáveis como (greentech), cidades inteligentes (smartcities), agronegócio (agrotech), ESG (práticas ambientais, sociais e de governança), entre outros tipos de soluções que transformam a forma como as empresas gerenciam seus negócios.

Desse painel, segundo Brevia, é que sairão os participantes de uma das atividades mais aguardadas do evento, o desafio "Like a Boss". A competição entre startups reunirá 24 delas num confronto para apresentar sua proposta a uma bancada de investidores. Ao fim da batalha, três startups serão escolhidas como destaques da competição. Elas terão a oportunidade de disputarem a final gaúcha, que acontecerá na Gramado Summit de 2024, ao lado de outras startups selecionadas em batalhas promovidas ao longo do ano pelo Sebrae X.

Outra ação que será feita para as startups que estarão expondo na feira é a aproximação com as empresas participantes da Fiema. A partir do perfil de cada uma, será feito um cruzamento com os expositores, a fim de que necessidades, tanto de um quanto de outro, possam se encaixar e gerar relação comercial. Conforme o presidente da Fiema Brasil, a feira não apenas aproxima tecnologias como induz o desenvolvimento sustentável dos negócios e a proteção dos recursos naturais. "Temos tecnologia para fazer os negócios serem cada vez mais sustentáveis, promovendo não apenas a continuidade deles, mas também a sua preparação para uma economia mais verde, para os novos modelos de negócios, a fim de gerar impacto positivo econômico, social e ambiental", ressalta Brevia.

A feira terá a realização do Meeting Empresarial, que nesta edição vai debater o tema “Brasil que dá certo: Sobrevivência e Sucesso”. O encontro é um dos destaques do primeiro dia de atividades. A partir das 9h, grandes executivos brasileiros se reúnem para um debate em que o conhecimento de cada líder compõe um panorama do que de melhor o Brasil produz em empreendedorismo e gestão de negócios.

Em sua quinta edição, o Meeting contará com Marco Dorna, presidente da Tetra Pak no Brasil; José Antônio Ribas Júnior, diretor executivo de Agropecuária e Sustentabilidade da JBS/Seara; e César Saut, vice-presidente Corporativo da Icatu Seguros. A atividade terá, ainda, a presença do argentino Mario Weitz, consultor do Banco Mundial e também conselheiro do Fundo Monetário Internacional e professor da ESIC Business & Marketing School na Europa.

Outra atração, dentro do 7º Congresso Internacional de Tecnologia Para o Meio Ambiente, será a palestra de abertura do evento, com o presidente das Empresas Randon, Daniel Randon, no dia 9, às 13h30min. Ele vai abordar o tema "Inovação e sustentabilidade: desafios para um futuro melhor". No encontro, acadêmicos do Brasil e do exterior vão submeter artigos a uma banca examinadora. Os trabalhos melhores avaliados em cada um dos três dias do evento serão apresentados oralmente, no formato de mesa-redonda. A 10ª edição da Fiema está marcada para maio de 2025 em Bento Gonçalves.

Serviço

9ª Fiema Brasil

Quando:9 a 11 de maio

Onde: Parque de Eventos (Pavilhão E) na Alameda Fenavinho, no bairro Fenavinho, em Bento Gonçalves

Quanto: entrada franca, mediante inscrição prévia, exceto para a programação do FiemaCon

Programação: fiema.com.br

Informações: (54) 3055.8746