Em Assembleia Geral, Languiru elege o novo presidente da cooperativa

A Cooperativa Languiru realizou Assembleia Geral Extraordinária neste sábado (29) para eleição e posse dos novos membros do Conselho de Administração, além de alteração estatutária. A assembleia foi convocada a partir da renúncia aos mandatos eletivos do presidente Dirceu Bayer, do vice-presidente Cesar Wilsmann e de todos os Conselheiros de Administração, no dia 17 de abril.

Com o registro de chapa única, o novo Conselho de Administração, eleito por aclamação dos associados e com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, em 2024, tem como presidente Paulo Roberto Birck, de Linha São Jacó, município de Estrela e vice-presidente Fabio Luiz Secchi, de Linha Catarina, Teutônia.

A assembleia foi realizada no Salão Social da Associação dos Funcionários da Languiru, em Teutônia, reunindo cerca de 500 associados e membros do núcleo familiar.

Birck (43 anos) é associado da Languiru desde 2013 e possui produção de leite. É formado técnico em Meio Ambiente e tecnólogo em Agricultura Familiar e Sustentabilidade.

Eleito e empossado, o presidente valorizou a caminhada da Cooperativa ao longo de mais de seis décadas. “A Languiru possui uma história bonita de 67 anos, mas hoje nos encontramos num momento de dificuldades. Por outro lado, essa situação despertou um sentimento de mobilização e organização, culminando com a eleição do novo Conselho de Administração. A partir disso, o nosso trabalho estará focado na profissionalização, sem a figura do ‘superpresidente’. Essa é uma demanda que vem do quadro social, estando os Conselhos mais próximos da base, conduzindo o planejamento e acompanhando os passos da Languiru”, elencou.



Sobre o futuro, frisou que “a principal mensagem que queremos levar para os associados, funcionários, clientes, fornecedores, transportadores, para a nossa sociedade, é que um grupo de associados jovens quer a continuidade da Languiru por muitas gerações. O fato de contarmos com chapa única neste momento já é um sinal de união pela Cooperativa. Precisamos ouvir as pessoas e alinhar sugestões para diferentes setores, traçando o melhor caminho”.