Flybondi, aérea low cost argentina, mantém Porto Alegre no horizonte para retomar voos

companhia aérea low cost argentina, operou a rota Porto Alegre – Buenos Aires (aeroporto de El Palomar, a 18 km da capital argentina). Os primeiros voos da empresa ligando o Brasil à Argentina tiveram início em outubro de 2019, a partir do Rio de Janeiro. No dia 3 de março de 2020, uma terça-feira, o Boeing 737-800 decolou às 19h25min da capital gaúcha rumo ao país vizinho, se tornando o quarto destino da Flybondi no Brasil.

poucos dias depois, o avanço da pandemia de coronavírus levou ao fechamento de aeroportos ao redor do mundo e à consequente interrupção de viagens. No dia 21 de março, a companhia suspendeu o voo entre a capital gaúcha e a Argentina, e, dois dias depois, todas as suas operações

Desde a retomada das viagens internacionais, no final de 2021, a Flybondi vem aumentando a frequência dos voos entre Argentina e Brasil em resposta à alta da demanda. Três destinos brasileiros já retornaram ao roteiro - São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro. Porto Alegre, entretanto, ainda não é um deles. “Na Flybondi estamos constantemente analisando novas rotas para o mercado brasileiro. Porto Alegre é um deles, mas por enquanto não temos confirmação”, explica Federico Pastori, chief commercial officer da Flybondi.

A companhia avalia a possibilidade de adicionar mais rotas que conectem o Brasil e a Argentina. “Hoje podemos dizer que temos uma lista de pelo menos seis cidades que temos em vista”, afirma o executivo, sendo uma delas Porto Alegre.

No período em que ofereceu os voos entre Porto Alegre e Buenos Aires, o preço do bilhete variava de R$ 330,00 a R$ 414,70 por sentido. Atualmente, os gaúchos que desejarem viajar para o país vizinho em voos diretos tem apenas a opção da Aerolineas Argentinas. Por outras aéreas, é necessário fazer escala em cidades como Florianópolis, Curitiba ou São Paulo, por exemplo, ficando algumas vezes mais de 10h aguardando no aeroporto.

Seguindo o modelo adotado por todas as companhias aéreas de baixo custo, o serviço da Flybondi é “à la carte”. O passageiro escolhe se quer pagar por uma mala extra ou por uma marcação de lugar, o que permite criar uma viagem à medida das necessidades de cada um.

“Temos orgulho de ser a primeira empresa low cost a conectar o Brasil à Argentina. Hoje esse é nosso único destino internacional e voamos para três cidades: Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo”, ressalta Pastori. Além das rotas nacionais, a companhia tem uma grande rede de conectividade de 17 destinos em todo o território argentino, incluindo as cidades de Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Trelew, Puerto Madryn e Ushuaia.

Hoje são dois voos diários entre Rio de Janeiro e Buenos Aires, seis voos semanais na rota São Paulo - Buenos Aires e três voos semanais entre Florianópolis e a capital portenha. Pastori comemora os resultados em termos de ocupação de voos. Segundo o CCO, os dados de 2023 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para o primeiro trimestre mostram que os voos Buenos Aires - São Paulo estão com 84% de ocupação, aumentando dois pontos em relação ao ano passado. “No voo Buenos Aires - Rio de Janeiro, o índice é ainda maior: 93%, 8 pontos a mais em relação a 2022 e superando companhias aéreas concorrentes que oferecem a mesma rota. Em Buenos Aires - Florianópolis, a taxa é de 90%, 16 pontos a mais que em 2022, sendo a rota que mais cresce e superior a outras companhias aéreas”, afirma.

A rota para a capital catarinense começou em julho de 2019 e está entre as retomadas em dezembro de 2021, pós-pandemia. “Seria um roteiro sazonal e estava planejado até o final do verão, mas dada a grande procura de mais catarinenses e brasileiros do sul do País para viajar de Florianópolis a Buenos Aires e vice-versa, estendemos até 30 de junho deste ano”, explica.

Para quem já está pensando nas férias de inverno, onde a Argentina costuma ser um destino tradicional, Pastori diz que, além das ações pontuais, a Flybondi oferece preços muito competitivos em relação à concorrência, além de promoções e descontos especiais. “Sugerimos sempre que as pessoas entrem em nosso site para não perder nenhuma oportunidade”, recomenda.

No caso de Bariloche, a Flybondi oferece conexão a partir de Buenos Aires com três voos diários. “Há voos durante todo o dia, o que possibilita uma conexão muito boa com os passageiros que chegam do Brasil”, exemplifica. Além disso, a empresa tem uma rede de conectividade extensa com o sul da Argentina, voando para outros destinos turísticos renomados no inverno como El Calafate, onde é possível ver o Glaciar Perito Moreno; para Ushuaia, Neuquén, Puerto Madryn e Comodoro Rivadavia. “Todas são cidades da Patagônia que possuem atrações turísticas imperdíveis”, ressalta, complementando que certamente a companhia irá expandir as frequências para o inverno.

Como funciona a bagagem nos voos da Flybondi

Os bilhetes para voar pela Flybondi incluem bagagem de mão, que podem ser mochilas, sacolas pequenas ou bolsas. Em voos internacionais, para o Brasil, é permitido levar até 10 kg, como por exemplo uma mochila e mala. Quanto aos voos pela Argentina, o peso da bagagem de mão não pode ultrapassar 6 kg. Porém, na retirada do bilhete, a companhia oferece a adição de bagagem de acordo com a necessidade do passageiro, podendo optar por bagagem de 12kg ou 20kg para carregar no porão.