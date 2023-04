Vinícola Salton realiza Jornada Consciente

Focado na promoção de boas práticas agrícolas, ambientais, sociais e na transparência de objetivos e resultados atingidos pela Vinícola Salton, o Ciclos e Vinhas é um encontro anual com produtores de uva da empresa. Ao todo, são mais de 400 famílias produtoras na Serra gaúcha estarão no evento. A edição deste ano será realizada no dia 30 de maio na cidade de Bento Gonçalves. O presidente da Vinícola Salton, Maurício Salton destaca que haverá uma mostra técnica com mais de 20 expositores, onde serão mostradas as últimas novidades em tecnologia para o cultivo e manejo vitícola. O evento de 2022 contou com a participação destes produtores, de pesquisadores e estudantes de agronomia, viticultura e enologia do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IF/RS).

Segundo Maurício, a jornada consciente sintetiza uma programa de boas práticas da empresa que se voltam para uma produção sustentável relacionada a parte ambiental. "A Salton é uma empresa que mantém uma relação duradoura com colaboradores e de participação ativa na comunidade", explica. A atividade que será realizada no dia 30 de maio terá palestras sobre perspectivas para o agronegócio, indicadores econômicos para a propriedade rural e a contratação de mão-de-obra sazonal. Na visita ao Jornal do Comércio, o presidente da Salton, Maurício Salton, foi recebido pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.

De acordo com Maurício, a história da empresa, com sede em Bento Gonçalves, está diretamente relacionada com o desenvolvimento da comunidade, da viticultura brasileira e da imagem do vinho e espumante nacional no exterior. "A ideia com a Jornada Consciente é mostrar que a cada ano, a empresa evolui e expande a consciência e a integração da sustentabilidade em políticas, processos e práticas", ressaltou o presidente da Vinícola Salton.

Conforme ele, o trabalho da empresa da Serra gaúcha é realizado em conjunto com os mais de 490 colaboradores diretos, que são do Rio Grande do Sul e também de 18 estados. A parceria se estende ainda para as mais de 400 famílias produtoras de uva em território gaúcho. "Essa cadeia é orientada pelo conceito de sustentabilidade que, para a empresa, é fundamentada em três pilares estratégicos: produção sustentável, relacionamentos prósperos e governança", acrescentou. Aos produtores rurais, conforme Salton, a empresa oferece acompanhamento técnico com o objetivo de buscar o desenvolvimento sustentável da atividade vitícola.

Com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Salton assumiu compromisso com ações relacionadas às mudanças climáticas. Um dos primeiros passos foi quantificar as emissões de Gases de Efeito Estufa geradas pela empresa. Desde 2020, a empresa contabiliza suas emissões de gases com objetivo de buscar a compreensão e redução das emissões. O primeiro inventário, em 2020, foi conduzido em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS). Desde 2013, a Vinícola Salton, em Bento Gonçalves, conta com energia 100% proveniente de fontes renováveis. Conforme Maurício Salton, a partir de janeiro de 2024, todas as unidades da empresa estarão sendo abastecidas por energia proveniente de fontes renováveis.