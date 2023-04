World Shoes compra West Coast e projeta geração de 300 empregos com novas coleções

A marca de calçados West Coast foi adquirida pela World Shoes, de Igrejinha (RS). O negócio, realizado em dezembro de 2022, foi concretizado nesta semana, por um valor não divulgado, incorporando à companhia um amplo catálogo de botas, tênis, chinelos e outros calçados.

Dedicada ao comércio exterior e com atuação em 56 países, a World Shoes pretende relançar a marca no mercado brasileiro, além de voltar a exportar para mais de 50 nações onde a West Coast já está registrada. As novas coleções já devem estar presentes nas próximas feiras do setor calçadista.

"A West Coast é uma das marcas mais reconhecidas quando se fala em calçados masculinos. Nosso objetivo é reforçar o posicionamento e ampliar mercados, inclusive o mercado brasileiro", destaca Denilson da Silveira, diretor da World Shoes.

A licença e produção dos produtos será feita pela Dilly Sports, de Novo Hamburgo, que também produz e distribui a Mormaii e ÖUS, além de produzir para importantes marcas internacionais como Puma, Oakley, Skechers, Kappa e Reebok. Serão gerados 90 empregos pela fabricante, com projeção de 300 até o final deste ano.

A marca pertencia ao Grupo Priority, de Ivoti, que está em recuperação judicial — o que exigiu a autorização da Justiça para a compra, o que foi finalizado há poucos dias. O processo foi conduzido pela MSC Advogados, que está à frente da reestruturação do grupo.

"A operação beneficia não somente o processo de recuperação, mas também garante a continuidade desta importante marca no mercado, além de gerar uma série de oportunidades em postos de trabalho e desenvolvimento para o Vale dos Sinos", afirma Laurence Medeiros, sócio do escritório.