Desafio do Brasil é enfrentar o déficit em conta corrente e o viés inflacionário, afirma professor da FGV

"O governo brasileiro têm dois grandes desafios que é enfrentar o misterioso déficit em conta corrente que nunca vai embora e o viés inflacionário". A avaliação é do professor na Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV - EESP) e chefe de pesquisa da Acqua Wealth Management, Paulo Tenani, que, nesta terça-feira (25), participou da reunião-almoço da Câmara Brasil-Alemanha onde abordou o tema "Considerações Macroeconômicas: O Brasil na Encruzilhada". "O Brasil mesmo com uma taxa de câmbio super desvalorizada e mesmo crescendo pouco apresentou ano passado um déficit em conta corrente de 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB). Isso é muito alto e preocupante", ressaltou.

Segundo o professor da FGV, isso sugere que, se o País começar a crescer muito mais, o déficit pode chegar a 4% a 5% do PIB. "O déficit em conta corrente em diversas outras ocasiões abortou o crescimento econômico do País", destacou. De acordo com Tenani, um outro problema que precisa ser resolvido pelo governo federal é o viés inflacionário. "No Brasil, não apenas a inflação é muito custosa para cair, mas o problema é que ela sobe muito rápido quando o País começar a crescer. Se a inflação acelerar muito rapidamente pode levar as pessoas para a rua e causar instabilidade social", explicou. Conforme Tenani, desde 1980 o crescimento anual médio no Brasil vem sendo de apenas 2,3% ao ano. "Na última década, a situação se deteriorou ainda mais com o País crescendo 0,7% ao ano. Uma taxa de crescimento assim tão baixa pode, eventualmente, resultar em instabilidade social", explicou.

Conforme Tenani, o Brasil desde 1982 tem crescido 2,3% ao ano em média e isso mal paga a depreciação do capital e o crescimento da população. "Desde 2010, esse crescimento se reduziu de uma maneira assustadora e o País passou a crescer 0,7% ao ano. E a perspectiva é que para os próximos quatro anos o Brasil cresça em média 1,5%. Isso não é sustentável em termos de estabilidade social e de estabilidade de dívida pública", ressaltou. Segundo Tenani, essa encruzilhada é que o Brasil terá que vencer porque o País já teve governos liberais e desenvolvimentistas que tentaram diversas soluções e não tiveram êxito. "A diferença em relação aos últimos 30 anos é que o Brasil não terá mais opção de ficar parado na encruzilhada olhando porque existe o risco de instabilidade social e de instabilidade da dívida pública", acrescentou.

Para Tenani, a falta de habilidade do Brasil crescer vem de regimes democráticos, militares, liberais e desenvolvimentistas que não conseguiram resolver o problema. "Foram governos que colocaram o estado para forçar o crescimento e gestões que diminuíram o tamanho do estado para realizar reformas estruturais. Porém, nada funcionou", ressaltou. O professor na Escola de Economia da FGV afirmou que não sabe como o governo Lula conseguirá resolver o problema porque está sendo repetido algo tentado no passado que é o lado desenvolvimentista e que não deu certo. Conforme Tenani, o governo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, tentou ser mais liberal e também não obteve sucesso. "O Brasil caiu na armadilha da renda média e não conseguiu sair fazem 40 anos. O problema agora é que o crescimento está desacelerando brutalmente", acrescentou o economista.