Luciana Luso de Carvalho é eleita presidente da Agergs

Em sessão extraordinária realizada na tarde desta segunda-feira (24), o Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) elegeu a conselheira Luciana Luso de Carvalho para comandar o colegiado.Servidora de carreira da agência, a advogada, mestre em Direito pela UFRGS e especialista em regulação, ela já ocupou por duas oportunidades a Diretoria Jurídica da Agergs.Em sua primeira manifestação à frente da autarquia, a presidente agradeceu o voto de confiança do Conselho. Destacou que pretende conduzir a Agergs com a participação e o apoio dos demais conselheiros e do corpo funcional, apontando os desafios que a agência tem pela frente.Citando a relevância da atividade regulatória, defendeu a autonomia da Agergs, lembrando o impacto positivo da regulação na economia do Estado e na qualidade de vida da população. Ela afirmou que diálogo, transparência e trabalho técnico serão os valores a nortear a sua gestão.