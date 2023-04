República Tcheca quer fortalecer laços com o Rio Grande do Sul

A primeira visita oficial da chefe da Embaixada da República Tcheca em Brasília, Pavla Havrlíková, ao Rio Grande do Sul serviu para cumprir uma série de encontros com autoridades locais, prospectar negócios e estreitar laços. Em audiências com o governador Eduardo Leite e com o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, na quarta-feira, a embaixadora fez um convite para formação de uma missão gaúcha à República Tcheca em 2024.

"A República Tcheca quer ampliar as relações políticas e econômicas com o Rio Grande do Sul, principalmente em segmentos das áreas de saúde, inovação, tecnologia de defesa e com o setor cervejeiro", destacou Pavla Havrlíková, que assumiu o cargo de embaixadora em janeiro deste ano.

Ela vem realizando diversos encontros no Brasil para estreitar laços e buscar novas oportunidades de ampliar as cooperações entre os dois países. A ideia também é estabelecer futuras parcerias comerciais com o Rio Grande do Sul na área de tecnologia.

A visita ao Rio Grande do Sul foi organizada pelo cônsul honorário da República Tcheca em Porto Alegre, Fernando Lorenz de Azevedo, presidente executivo da Associação do Corpo Consular do Rio Grande do Sul. Com relação à realização de uma missão gaúcha à República Tcheca, o cônsul honorário disse: "é provável que a organização da missão esteja definida até a metade deste ano, e a ideia é que a visita ao país europeu ocorra no primeiro semestre de 2024".

Segundo ele, alguns pontos ainda deverão ser definidos para que a missão gaúcha possa conhecer as potencialidades econômicas do país.

A missão diplomática no Estado contou ainda com a participação da representante no Brasil da empresa tcheca de tecnologia e publicidade R2B2, Camila Leal Rosa, que participou do processo de intercâmbio de informações com diversos empresários gaúchos.

A embaixadora e a representante da R2B2 também estiveram no Instituto Caldeira e reuniram-se com Associações Culturais Tchecas no Rio Grande do Sul.

Pavla Havrlíkováe, acompanhada do marido Jan Havrlík, além de Fernando Lorenz de Azevedo e de Camila Leal Rosa estiveram visitando o Jornal do Comércio na quinta-feira.

Na oportunidade, os visitantes foram recebidos pelo diretor de operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero.