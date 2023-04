República Tcheca quer fortalecer laços com o Rio Grande do Sul

A primeira visita oficial da chefe da Embaixada da República Tcheca em Brasília, Pavla Havrlíková, ao Rio Grande do Sul, serviu para cumprir uma série de encontros com autoridades locais. Em audiência com o governador do Estado, Eduardo Leite, na quarta-feira (19), a embaixadora fez um convite para formação de comitiva gaúcha para uma missão à República Tcheca em 2024. A embaixadora também formulou igual convite, na quinta-feira (20), durante visita de cortesia, que teve com o prefeito de Porto Alegre em exercício, Ricardo Gomes.

“A República Tcheca quer ampliar as relações políticas e econômicas com o Rio Grande do Sul, principalmente em segmentos das áreas de saúde, inovação, tecnologia de defesa e com o setor cervejeiro ”, destacou Pavla Havrlíková, que assumiu o cargo de embaixadora em janeiro deste ano.

Ela vem realizando diversos encontros no Brasil para estreitar os laços e buscar novas oportunidades de ampliar as cooperações entre os dois países. A ideia também do estabelecimento de novas parcerias comerciais no futuro com o Rio Grande do Sul na área de tecnologia.

A visita ao Rio Grande do Sul foi organizada pelo cônsul honorário da República Tcheca em Porto Alegre, Fernando Lorenz de Azevedo e presidente executivo da Associação do Corpo Consular do Rio Grande do Sul. Com relação à realização da missão gaúcha à República Tcheca, o cônsul honorário, disse: “é provável que a organização da missão esteja definida até a metade deste ano e a ideia é que a visita ao país europeu ocorra no primeiro semestre de 2024”. Segundo ele, alguns pontos ainda deverão ser definidos para que a missão gaúcha possa conhecer as potencialidades econômicas do país.

Junto com Pavla Havrlíková, a missão diplomática contou com a participação da representante no Brasil da empresa tcheca de tecnologia e publicidade R2B2, Camila Leal Rosa, que participou do processo de intercâmbio de informações com diversos empresários gaúchos.

Camila explicou que a R2B2 trabalha com mídia programática e tecnologias proprietárias avançadas, atuando junto a Publishers, ou seja, provedores de espaços publicitários em sites, para otimizar e monetizar websites obtendo assim maior rentabilidade com os anúncios online. “Porto Alegre apresenta um grande potencial, até porque possui um histórico de inovação à frente de outras capitais brasileiras, já que o Rio Grande do Sul é visto como tendo diversas ações na área de educação e inovação”, citou.

A embaixadora e a representante da R2B2 também estiveram no Instituto Caldeiras, em Porto Alegre, uma referência em tecnologia e inovação. Na pauta de visitas, a missão diplomática também foi recepcionada em um encontro da Associações Culturais Tchecas no Rio Grande do Sul. Foi informado ainda, que ‘será mobilizada a visita de uma possível comitiva do vice-presidente do senado da República Tcheca, no final de 2023 para prestigiar evento cultural em Nova Petrópolis das diversas associações’.

Pavla Havrlíkováe, acompanhada do marido Jan Havrlík, além de Fernando Lorenz de Azevedo e de Camila Leal Rosa estiveram visitando a sede do Jornal do Comércio na quinta-feira (20). Na oportunidade, os visitantes foram recebidos pelo diretor de operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero.