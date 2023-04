Cristo Protetor leva desenvolvimento ao Vale do Taquari

Luciana Radicione, de Encantado

Destaque por sua vocação econômica voltada ao setor da alimentação, o Vale do Taquari caminha para se tornar referência nacional também em turismo. Desde o início da construção da maior escultura católica do mundo – o Cristo Protetor – a cidade de Encantado (RS) desponta como referência já em turismo religioso. A visitação à estátua de 43,5 metros de altura (com pedestal) que abraça a cidade de pouco mais de 24 mil habitantes está a pleno há mais de um ano, mesmo com as obras em curso.

Mais de 150 mil pessoas já estiveram no Morro das Antenas, local em que a estrutura está localizada. São elas que contribuem financeiramente para que a obra avance. O monumento, assim como o complexo do entorno, está sendo construído exclusivamente com recursos da comunidade e capitaneados pela Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE), organização sem fins lucrativos que desde o início viabiliza os recursos financeiros para o projeto.



De acordo com o prefeito de Encantado, Jonas Calvi (PSDB), a cidade tem grandes desafios pela frente, sobretudo a partir da inauguração do Complexo do Cristo Protetor, previsto para novembro deste ano. Além da questão da infraestrutura para que a cidade possa suportar um contingente de 100 mil pessoas previsto a partir da inauguração, Calvi destaca que a mão de obra qualificada é um dos grandes gargalos da cidade. “Temos que mudar e fazer com que as coisas funcionem. A cidade com a maior estátua de Cristo do mundo há pouco tempo não possuía sequer Secretaria de Turismo e Conselho de Turismo”, afirmou. Hoje, o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), voltado a consolidar parcerias e proporcionar o envolvimento e o comprometimento dos mais variados setores socioeconômicos do município no fomento da atividade turística, é presidido por Glória Villa. “Sabemos que temos muitos detalhes para mudar. Encantado já mudou bastante, mas a questão da qualificação da mao de obra ainda é uma dificuldade grande, não apenas no contexto do turismo. É preciso que o empresariado perceba esse novo contexto da cidade”, disse, referindo-se a setores como gastronomia, hotelaria e serviços.



No âmbito do turismo, a ausência de guias de turismo, por exemplo, começou a ser revertida com o lançamento de um projeto pioneiro que visa preparar estudantes de 1º e 2º ano do Ensino Médio para atender turistas, desenvolver o pertencimento e aperfeiçoar habilidades de comunicação. O projeto Jovens Condutores Culturais está sendo desenvolvido pelo município em parceria com a 3ª Coordenadoria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul (3ª CRE) e com o Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini (IEEMS). “É muito importante oferecer oportunidades para os nossos jovens e aproximar diferentes áreas, conectando o turismo, a cultura e a educação. Isso é fundamental para atingir os nossos objetivos”, destacou o prefeito.