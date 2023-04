Bento Gonçalves sedia Encontro Nacional de Educação Financeira na próxima terça

A cidade de Bento Gonçalves sediará, na próxima terça-feira (25), o Encontro Nacional de Educação Financeira, que reúne especialistas de todo o Brasil. A programação intensa contará com painéis e debates temáticos sobre planos de aulas e propostas pedagógicas fomentadas em toda a região, que podem ser replicadas dentro e fora do ambiente escolar. O evento será realizado de 08h às 18h30, no Auditório da Fundação Casa das Artes.

O momento será de troca de experiências e boas práticas com os educadores, coordenadores e gestores do Rio Grande do Sul, que terão espaço para pontuarem as ações promovidas em suas comunidades e o resultado alcançado desde a aplicação dos anos iniciais ao Ensino Médio.

O projeto Educação Financeira é uma iniciativa do Instituto Brasil Solidário (IBS), que atinge neste ano a marca de mais de 1 milhão de alunos beneficiários em escolas de todo o País. A proposta soma uma representação importante de mobilização nas escolas gaúchas, com alcance em 134.471 alunos, que representam 9,67% de toda a rede pública de ensino do Rio Grande do Sul. O projeto, que hoje atende 100 municípios da região, segue expandido e com vagas abertas para adesão de novos municípios, junto a parceria da CRE Coordenadoria Regional de Educação, Secretaria de Educação do Estado e o Instituto Venturi para Estudos Ambientais.

“Falar de Educação Financeira é tratar também sobre a economia sustentável, a importância das energias renováveis, do cuidado com o meio ambiente. Então, estamos falando de um tema transversal que precisa ser reforçado dentro das escolas. Esse conhecimento tem mudado o comportamento dos alunos e as realidades de suas famílias”, afirma Luis Salvatore, diretor presidente do Instituto Brasil Solidário.

O projeto tem somado histórias de transformação e impacto social, envolvendo desde escolas da fronteira com o Uruguai no interior do Rio Grande do Sul aos grandes centros e capitais do Brasil, como Porto Alegre, com uso de uma plataforma EaD exclusiva para capacitação dos educadores, incluindo acessibilidade em libras, até a doação de todo material lúdico-pedagógico para as escolas atendidas.

Nas escolas gaúchas, as ações já atingem uma rede de multiplicadores, que tem promovido várias iniciativas inovadoras e inclusivas. Como as atividades fomentadas na EMEF Especial Caminhos do Aprender, com a turma de alunos surdos, em Bento Goncalves. A proposta foi adaptada e tem sido trabalhada pelos educadores dentro da língua de sinais de libras, aproveitando o material já disponibilizado com acessibilidade na plataforma EaD da Formação de Educação Financeira.

O projeto tem inspirado ainda atividades que vem se destacando com reconhecimento em premiações nacionais, como o projeto “Endividados”, da turma da Escola La Salle em Sapiranga, que após participarem das ações com os Jogos Piquenique, desenvolveram um aplicativo que oferece ferramentas para o usuário acompanhar gastos familiares e calcular as melhores maneiras de sair da inadimplência. O projeto recebeu o Prêmio BEI de Educação Financeira em 2022.

Nas escolas de fronteira, como Uruguaiana, o projeto tem rendido até estudos com apoio de universidades locais e representam uma conquista ainda mais significativa, Segundo Marlise Silveira, assessora ambiental do 10º Conselho Regional do Rio Grande do Sul – CRE, devido à dificuldade em alinhar ações para esses municípios, distantes da capital gaúcha. Segundo ela, as escolas anseiam por iniciativas que possam enriquecer o currículo escolar e possibilitar novas oportunidades de aprendizado aos alunos.

Série de vídeos destaca o impacto das ações do IBS

Em celebração à marca de 1 milhão de alunos beneficiários, o IBS ainda disponibiliza por meio do seu canal no Youtube (www.youtube.com/@BrasilSolidario), uma série de vídeos documentais com histórias e depoimentos de personagens, entre educadores e alunos de diversas regiões do Brasil, sobre o impacto das ações do projeto nas escolas e em toda a comunidade acadêmica, além do portal da transparência (www.vamosjogareaprender/1milhao) com informações, números e dados estatísticos sobre as ações do projeto em todo território nacional.

Inscrições abertas

Em 2023, o projeto segue para uma nova etapa de expansão, já abrindo para o cadastro de adesão de novos municípios. As cidades interessadas podem entrar em contato por meio do Instagram oficial do projeto @vamosjogareaprender ou pelos canais do Instituto Brasil Solidário @brasilsolidario, onde há o link para o formulário de inscrição (https://forms.office.com/r/74Y7MziKPN). O projeto possui um portal na internet reunindo tudo sobre os jogos, além de vídeos, tutoriais, dicas sobre finanças e planos de aula: www.vamosjogareaprender.com.br