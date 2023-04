Governo do Estado planeja reduzir taxas de licenciamento ambiental

O governo gaúcho realiza estudos para elaborar uma proposta de projeto de lei que deve ser encaminhada para a Assembleia Legislativa com o objetivo de estabelecer novos valores cobrados pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) para os procedimentos de licenciamentos ambientais. "Para que o Rio Grande do Sul passe a ter taxas mais compatíveis as dos outros estados. É um custo que se apresenta ao empreendedor e que queremos reduzir", afirma o governador Eduardo Leite.

O governador não estabeleceu um prazo para que a medida seja encaminhada para apreciação dos deputados. “Já se avançou na redução da burocracia, mas as taxas ambientais são uma frente em que o Estado também precisa avançar”, reforça Leite. Ele fez a declaração nesta quarta-feira (19), ao falar com a imprensa, após a sua participação no evento Wind of Change - Encontro de investidores em Hidrogênio Verde e Eólicas Offshore/Nearshore realizado no Hotel Laghetto Moinhos, em Porto Alegre.Presente no encontro, a secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, detalha que a perspectiva é enviar ao Legislativo uma ideia de padrão de uma taxa básica para o licenciamento e depois o governo poderá dar incentivos ou não a determinados segmentos, se achar adequado. "O que a gente precisa trabalhar agora é fazer uma taxa básica boa, transparente, e aí depois aplicamos descontos para as atividades que o governo entende que são prioritárias e precisam ser impulsionadas", enfatiza.Conforme a secretária, a Fepam já busca cortar seus custos administrativos. Uma das ações tomadas nesse sentido foi a recente(para o antigo prédio da Fundação de Economia e Estatística – FEE), o que permitiu cortar gastos com a locação de imóvel. Ainda no Wind of Change, quanto à geração de energias renováveis no mar (a qual se aplica o termo offshore), uma notícia promissora para o Rio Grande do Sul dada pela embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, foi o anúncio que em setembro o Departamento de Comércio norte-americano trará uma delegação de negócios eólicos offshore daquele país para o Estado. “Eles buscarão entender melhor o setor eólico offshore brasileiro e buscar oportunidades de negócios”, revela a diplomata.O Rio Grande do Sul possui hojea ser implantados em sua costa tramitando no Ibama, que somam aproximadamente 58 mil MW (o maior volume entre os estados brasileiros e que corresponde a mais do que 14 vezes a demanda média de energia dos gaúchos). De acordo com o presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Guilherme Sari, todos esses empreendimentos saindo do papel significariam investimentos na ordem de R$ 800 bilhões. "Precisamos nos preparar para um novo momento", salienta o dirigente.Um dos diferenciais do Rio Grande do Sul, acrescenta Sari, é contar com um complexo portuário que poderá facilitar a implantação de empreendimentos eólicos offshore. Dentro dessa lógica, foi formalizado o ingresso da Portos RS (empresa pública responsável por gerenciar o sistema hidroportuário gaúcho) como associada do Sindienergia-RS. O presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, argumenta que o porto de Rio Grande, por exemplo, pode servir como elo logístico para atrair essa nova indústria de energia para o Estado. Ele frisa que serão necessárias áreas para receber equipamentos e também para o transporte da mão de obra que será utilizada na construção e manutenção dos parques eólicos offshore. Além disso, poderão ser aproveitadas as estruturas dos estaleiros da Metade Sul para auxiliar no desenvolvimento dessa cadeia.