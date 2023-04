Epic Games, criadora do Fortnite, adquire empresa gaúcha Aquiris

A Epic Games Brasil anunciou a aquisição da gaúcha Aquiris, uma das referências no mercado de games e reconhecida por títulos premiados, incluindo Wonderbox e a franquia Horizon Chase. Com sede na cidade de Porto Alegre, a equipe de desenvolvedores do estúdio de jogos se juntará à Epic Games para criar conteúdo e experiências sociais dentro do Fortnite. Esta aquisição é um segundo passo na relação pós investimento que a Epic fez na empresa no início de 2022. A equipe da empresa gaúcha agora será a base da Epic Games Brasil, o primeiro estúdio da Epic na América Latina. O CEO da Aquiris e agora diretor de estúdio da Epic Games Brasil, Mauricio Longoni, projeta que essa união aumentará o sucesso na criação de jogos da marca, como Wonderbox, Horizon Chase 2 e Looney Tunes World of Mayhem, que continuarão a ser operados pelo estúdio gaúcho. "Estamos muito satisfeitos em aproveitar nossa experiência usando o Unreal Engine no desenvolvimento de jogos para contribuir com o futuro do Fortnite", afirma. O vice-presidente executivo de desenvolvimento de jogos da Epic Games, Alain Tascan, destacou a qualidade dos talentos da equipe Aquiris na criação de jogos inovadores que atraem apelo global. "A Aquiris está na vanguarda do desenvolvimento de jogos no Brasil e na América Latina, e fazer parte da Epic Games destacará os desenvolvedores de nossa região para toda a indústria. Com a criação da Epic Games Brasil, esperamos explorar o imenso talento que a região tem a oferecer e estabelecer nossa presença no sul do País", finaliza. A Epic Games é uma empresa americana fundada em 1991 por Tim Sweeney. Está sediada em Cary - Carolina do Norte - e possui mais de 40 escritórios em todo o mundo. É líder em entretenimento interativo e fornecedora de tecnologia de mecanismo 3D e opera o Fortnite, um dos maiores jogos do mundo com mais de 350 milhões de contas e 2,5 bilhões de conexões de amigos. A Epic também desenvolve o Unreal Engine, que alimenta os principais jogos do mundo e também é adotado em setores como cinema e televisão, arquitetura, automotivo, manufatura e simulação.

Tramontina usa IA para criação de carro organizador

Fabricação seerá inédita no Brasil, na unidade da empresa de Garibaldi

Tramontina/Divulgação/JC

Já pensou no benefício de um carro organizador para as indústrias, capaz de identificar as peças faltantes e gerar um relatório de uso? Essa é a proposta do novo lançamento da linha Tramontina PRO, o Carro Organizador Inteligente - Smart System. A fabricação será feita na fábrica da empresa em Garibaldi (RS). O sistema de gerenciamento e leitura de imagem do produto se utiliza de Inteligência Artificial para possibilitar a identificação das peças que foram removidas das gavetas, criando alertas na tela integrada ao organizador, que só volta ao normal quando a peça for devolvida ao carrinho. Essa tecnologia funciona através de redes neurais, com parâmetros comparativos treinados a partir de centenas de imagens das ferramentas da linha Tramontina PRO. A empresa diz que a criação do equipamento parte da percepção de uma demanda do mercado, principalmente na indústria aeronáutica. O software pode ajudar, por exemplo, a minimizar o risco de danos causados por ferramenta solta dentro da aeronave.

SAP Labs tem 20 vagas em tecnologia para estudantes PCDs

As vagas são para as áreas de desenvolvimento de software e suporte técnico a clientes

Vinicius Dalla Rosa/divulgação/jc

Estudantes PCDs (com deficiência física ou no espectro autista) poderão concorrer a 20 vagas para participar do Start Coding, programa de estágio para formação em tecnologia da SAP Labs Latin America, hub de inovação, pesquisa e desenvolvimento da SAP, em São Leopoldo (RS) A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a empresa Ada e tem como objetivo levar mais diversidade e inclusão no mercado de trabalho do setor. As vagas são para as áreas de desenvolvimento de software e suporte técnico a clientes. Os interessados precisam ter mais de 17 anos, estar cursando Ensino Médio técnico ou superior com conclusão prevista a partir de julho de 2025.

Notas rápidas