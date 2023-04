Eletromobilidade passa a integrar portfólio de produtos da Suspensys

A Suspensys, uma das principais fabricantes globais de sistemas de eixos e suspensões para veículos comerciais, inaugura uma nova fase em sua trajetória, com o início oficial da unidade de produção dedicada a tecnologias de eletromobilidade, instalada na sede da empresa, em Caxias do Sul. Empreendimento apresentado como inédito na América Latina para o segmento de produtos eletrificados voltados ao transporte, a Suspensys E-Mobility insere a empresa em um novo segmento: de montagem e produção de baterias. A Suspensys é uma das controladas das Empresas Randon.

Por meio de projetos próprios, a unidade é capacitada para atender veículos leves, caminhões, ônibus e implementos agrícolas, além de outras aplicações industriais, com possibilidades diversas de manufatura e destinação adequada dos componentes produzidos. A planta também recebe toda estrutura de fabricação do e-Sys, inovador sistema de tração auxiliar elétrico desenvolvido e comercializado pela empresa.

Com investimento total de R$ 60 milhões, a nova fábrica é equipada com tecnologia de ponta na linha de produção, automação no processo fabril e dispositivos de alta segurança especiais, como um sistema de prevenção de incêndios que utiliza uma substância à base de sal básico ao invés da água no combate ao fogo. Ae-plantfunciona em área isolada do restante da fábrica da Suspensys, que mantém as linhas dos demais produtos em eixos e suspensões do portfólio. “Da forma como estruturamos essa planta, poderemos atender todos os estilos de clientes, como montadoras e fabricantes de veículos, inclusive com projetos customizados de eletrônica e gestão do funcionamento das baterias”, explica Eduardo Dalla Nora, diretor de suspensões e eletromobilidade das Empresas Randon e diretor da Suspensys.

A inauguração concretiza a estruturação da planta, que funcionou em etapas experimentais no decorrer do segundo semestre de 2022, com o início da fabricação e comercialização do sistema e-Sys. Na Suspensys E-Mobility também há uma área preparada para a instalação do sistema auxiliar nos implementos rodoviários do modelo Hybrid R da Randon que saem de fábrica com o componente, e ainda para adaptação de implementos e ônibus que recebem o conjunto depois de fabricados. Como sinal da aceitação do mercado pela tecnologia, a projeção da empresa é acelerar a produção do e-Sys, atingindo até quatro sistemas por dia.